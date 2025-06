Meteor muss in die Relegation - Abstiegs-Countdown läuft

Die Landesliga Staffel 1 biegt auf die Zielgrade ein – und der vorletzte 30. Spieltag bringt spannende Ergebnisse. Der TSV Rudow kehrt nach einjähriger Abstinenz in die Berlin-Liga zurück. Gewinnt verdient 4:0 gegen Türkiyemspor. Verfolger BFC Meteor muss als fest stehender Zweiter in die Berlin-Liga Relegation (aktuell heißt der Gegner SSC Südwest). Weil der SC Staaken trotz erfolgreicher Abstiegsrelegation (Zwei Siege gegen Gera) in die Berlin-Liga muss. FuPa berichtete . Im Tabellenkeller kämpfen Türkiyemspor, Al-Dersimspor und Empor II bis zum letzten Spieltag nächste Woche ums Landesliga-Überleben. Alle Spiele in der Nachschau

Am 30. Spieltag der Landesliga Staffel 1 standen sich bei bestem Fußballwetter der Köpenicker FC und SV Empor Berlin II gegenüber – ein Spiel mit enormer Tragweite für die Gäste im Abstiegskampf. Der Druck lag bei Empor, denn ein Sieg hätte sie vor Al-Dersimspor und Türkiyemspor gehievt. Doch am Ende blieb nur Frust. Die erste Halbzeit verlief zunächst ausgeglichen mit wenigen klaren Torchancen. In der 9. Minute sah Luca Munsky (Köpenicker FC) die Gelbe Karte – kurz darauf sollte er jedoch zum entscheidenden Mann werden. In der 45. Minute erzielte der Mittelfeldspieler das 1:0 für die Gastgeber, was sich als das einzige und zugleich spielentscheidende Tor des Tages herausstellen sollte. Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel an Intensität zu. Beide Trainer versuchten mit zahlreichen Wechseln Einfluss zu nehmen: Empor brachte unter anderem Daniel Mendy (46.), Suraj Ravi (57.), Tilman Schindel (67.), Emis Aljo (67.) und Oskar Klein (78.) – doch Zählbares sprang dabei nicht heraus. Auch Köpenick wechselte fleißig: Insgesamt fünf frische Spieler kamen in der zweiten Hälfte. Insgesamt sieben Gelbe Karten unterstrichen die kämpferische, teils hitzige Gangart des Spiels. Beide Teams warfen alles in die Waagschale, aber Köpenick verteidigte das knappe Ergebnis mit viel Einsatz und etwas Glück über die Zeit. Empor II verpasste damit eine riesige Gelegenheit im Kampf um den Klassenerhalt. Statt drei Punkten und dem Sprung vor zwei direkte Konkurrenten bleibt nur die Erkenntnis: Die nächste Woche wird für das Team von Roy-Marvin Laumer zum Nervenspiel. Vermeintlicher Vorteil: Mit dem VFB Concordia Britz kommt ein Absteiger in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark

Der TSV Rudow hat es geschafft: Nach nur einem Jahr in der Landesliga kehrt die Mannschaft zurück in die Berlin-Liga. Vor heimischer Kulisse am Stubenrauchplatz ließ das Team keinen Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen und siegte am Ende deutlich mit 4:0. Die frühe Führung fiel bereits in der 9. Minute durch Lucas Bähr. Nach einer Flanke in den Strafraum entschied der Schiedsrichter zunächst auf Foulspiel am Torwart, revidierte seine Entscheidung jedoch nach Rücksprache mit dem Linienrichter – der Treffer zählte. In der Folge entwickelte sich ein nervöses Spiel. Rudow wusste um die Bedeutung dieser Partie, denn ein Punkt hätte bereits gereicht, um den Aufstieg perfekt zu machen. Chancen waren auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Eine der wenigen Gelegenheiten vergab Alexander Wuthe kurz vor der Pause per Kopf. Trotz der knappen Führung war Rudow zur Halbzeit auf Kurs Berlin-Liga. Nach Wiederanpfiff zeigte das Team ein anderes Gesicht. Nur 15 Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Patrick Maykowski auf 2:0 – sein sechstes Saisontor. Zehn Minuten später traf Abdullah Bayram im Nachschuss zum 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Der Jubel kannte keine Grenzen, auf den Rängen wurde bereits gefeiert. In der 89. Minute setzte Linus Fürstenow mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 4:0. Nach der Nachspielzeit ertönte schließlich der Abpfiff – Rudow ist zurück in der Berlin-Liga. Spieler, Trainer und Fans lagen sich in den Armen. Die Erleichterung und Freude über den direkten Wiederaufstieg war überall zu spüren. Ein verdienter Sieg zum richtigen Zeitpunkt.