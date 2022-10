Meteor mit Lucky Punch gegen effiziente Kreuzberger

Meteor macht gegen Türkiyemspor Berlin das Spiel, kassiert trotzdem kurz vor Schluss den 1:2-Rückstand, um anschließend in der Nachspielzeit doch noch den umjubelten 2:2-Ausgleich zu erzielen.

Im leider nicht sehr gut besuchten Willy-Kressmann-Stadion in Kreuzberg traf Meteor erstmals in einem Pflichtspiel auf Gastgeber Türkiyemspor Berlin. Von Beginn an zeigte die Mannschaft von Hakan Cankaya dort eine gute Leistung und erspielte sich dabei die ein oder andere Torchance. Bereits nach 12 Spielminuten hatte Simon Böhm das 1:0 für Meteor auf dem Fuß, schob den Ball dann aber knapp am gegnerischen Kasten vorbei. Erst nach gut 30 Minuten kam dann auch von den Kreuzberger Gastgebern ein erster Angriff aufs von Leo Suilmann gehütete Tor, dieser wurde dann aber auch gleich richtig gefährlich. Nach einem schnellen Konter, bei dem Oguzhan Bekir Codura die gesamte Gäste-Verteidigung abgehängt hatte, lief dieser alleine aufs Tor von Suilmann zu. Der behielt aber die Nerven, schmiss sich mutig in den Laufweg und konnte den Ball dadurch schließlich sichern. Überhaupt, die Phase zwischen 30. Und 40. Minute gehörte Türkiyemspor, sowohl Mehmet-Can Senocak (38., gehalten), als auch Yusuf Diken (39., per Kopf freistehend vorbei) konnten ihre Mannschaft aber nicht in Führung bringen.

Dies gelang dafür auf der anderen Seite Simon Böhm. Meteors Nummer 11 verwandelte seinen Strafstoß in der 40. Minute souverän zum 1:0 für die Weddinger, nachdem Guillermo Ernesto „Memo“ Padilla Cross im gegnerischen Strafraum nur durch Foulspiel gestoppt werden konnte. Mit diesem Ergebnis hätte es auch in die Pause gehen können, mit einem letzten Sprint auf der Außenbahn setzte sich Oguzhan Ünal aber im Zweikampf gegen Lennart Nerlich durch, brachte den Ball anschließend scharf in den Strafraum, wo Oghuzan Bekir Codura richtig eingelaufen ist und diesen zum 1:1-Ausgleich über die Linie drücken konnte. Direkt danach Pfiff Schiedsrichter Maximilian Vella, der vor allem auf Gastgeberseite ordentlich Schreibarbeit hatte – so zog er gegen Türkiyemspor insgesamt fünf gelbe und eine rote Karte – beim Stand von 1:1 zur Pause.