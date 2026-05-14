 2026-05-12T12:35:39.633Z

Ligavorschau

Meteor kurz vor Berlin-Liga Premiere - Dramatik im Keller

Der 26.Spieltag der Landesliga-Staffel 2 in der Vorschau

von far · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser
Trainer Demircan Dikmen (hinterm Schiri) steht vor großem Erfolg
Trainer Demircan Dikmen (hinterm Schiri) steht vor großem Erfolg – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Der 26. Spieltag der Landesliga Staffel 2 steht ganz im Zeichen des Topspiels: BFC Meteor 06 empfängt den Köpenicker FC. Ein Sieg reicht Meteor zum direkten Aufstieg in die Berlin-Liga und Meisterschaft. Der Gang in die Berlin-Liga wäre eine Premiere für den traditionsreichen Berliner-Fußball-Club 06. Köpenick will Platz zwei behaupten, Teutonia lauert dahinter. Unten kämpfen Kladow, Wannsee, Liria und Union 06 ums Überleben.

Morgen, 19:30 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
19:30live

Das Topspiel des Spieltags: Meteor führt mit 66 Punkten souverän die Tabelle an und steht kurz vor dem Aufstieg. Gegen den Tabellenzweiten Köpenick kann der Spitzenreiter den entscheidenden Schritt machen. Köpenick braucht selbst Punkte, um den Relegationsplatz vor Teutonia zu verteidigen.

Meteor (blau) im Pokal gegen Preussen
Meteor (blau) im Pokal gegen Preussen – Foto: Frank Arlinghaus

So., 17.05.2026, 10:45 Uhr
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
10:45

Türkiyemspor steht mit 43 Punkten im oberen Mittelfeld und will die Saison stark fortsetzen. Stralau hat 28 Punkte und braucht noch Zähler, um endgültig Abstand nach unten zu schaffen. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.

So., 17.05.2026, 12:30 Uhr
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
12:30

Union 06 steht mit 20 Punkten knapp über dem Strich und braucht dringend Punkte. Teutonia liegt mit 53 Punkten auf Rang drei und jagt weiter den Relegationsplatz. Für die Gäste zählt nur ein Sieg.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
13:00

Kladow steckt mit 18 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht ein Erfolgserlebnis. Hansa 07 steht mit 44 Punkten im oberen Mittelfeld und reist mit deutlich weniger Druck an. Für Kladow geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
13:30

Liria steht mit 19 Punkten auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend einen Sieg. Hermsdorf hat 41 Punkte und spielt eine solide Saison. Die Gastgeber stehen klar stärker unter Druck.

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
14:30

Wannsee liegt mit 19 Punkten ebenfalls auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zähler. Internationale II hat mit 34 Punkten mehr Luft nach unten. Für Wannsee zählt im Kampf um den Klassenerhalt jeder Punkt.

Di., 26.05.2026, 19:30 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
19:30

Biesdorf II steht mit 23 Punkten noch nicht sicher und will wichtige Punkte sammeln. Mahlsdorf II liegt mit 36 Punkten im Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen mehr, die Gäste können befreiter auftreten.

Mi., 27.05.2026, 19:30 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
19:30

Viktoria II hat 36 Punkte und steht im gesicherten Mittelfeld. Stern Marienfelde liegt mit 44 Punkten weiter oben und will seine starke Saison bestätigen. Ein Duell zweier Teams ohne akute Abstiegsnot.

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