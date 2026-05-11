Meteor fast aufgestiegen - Hansa 07 schon Vierter

Der 27. Spieltag der Landesliga-Staffel 2 bringt Bewegung im oberen Drittel: BFC Meteor bleibt mit 66 Punkten klar vorn und ist fast Berlin-Ligist. Wenn Sie gegen den Köpenicker FC am Freitag gewinnen. SSC Teutonia 99 verteidigt Platz zwei. Der Dritte Köpenicker FC spielt am Dienstag gegen Stralau. Hansa 07 springt nach dem Torfestival in Hermsdorf auf Rang vier. Unten feiern Kladow und Biesdorf wichtige Siege im Abstiegskampf.
VfB Fortuna Biesdorf II schlägt Türkiyemspor Berlin 1978 mit 3:2. Türkiyemspor geht durch Prince Aboagye früh in Führung, Sarin Andreas Simoneit gleicht vor der Pause aus. Nach dem erneuten Gäste-Treffer durch Karim Farez drehen Antonio Pensel und Artem Velykoluh die Partie spät zugunsten von Biesdorf.
BFC Meteor setzt sich bei BSV Eintracht Mahlsdorf II knapp mit 2:1 durch und bleibt Tabellenführer. Nach einer torlosen ersten Hälfte bringen Ahmed Omairat und Lennart Nerlich Meteor nach der Pause auf Kurs. Christian Preiß macht es für Mahlsdorf spät noch einmal spannend, doch der Spitzenreiter bringt den Sieg über die Zeit.
FC Internationale Berlin II gewinnt gegen SC Union 06 mit 6:2 und festigt Rang zehn. Nach einem frühen Eigentor von Johannes Müller treffen Armin Scheffler doppelt, Vincent Scheffler, Benoit Eixler per Eigentor und Jasper Büll. Für Union hält Jannik Heeland mit zwei Treffern dagegen, kann die Niederlage aber nicht verhindern.
SF Kladow feiert gegen FC Liria einen wichtigen 6:1-Heimsieg. Nico Barlot, Yannick Schmidt und Vincent Werber sorgen schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Danach erhöhen Leonard Schrader, Roni Kenter und Lysander Galla. Rinor Veliji trifft für Liria nur zum Ehrentreffer. Kladow bleibt Letzter, rückt aber näher heran.
FSV Hansa 07 gewinnt ein wildes Spiel beim VfB Hermsdorf mit 5:4. Hermsdorf startet durch Niklas Fehlner und Nicolas Wolf stark, doch Wenzel Voß bringt Hansa vor der Pause zurück. In einer verrückten Schlussphase drehen Milosch Jaschinski mit drei Treffern und Paul Hock die Partie. Hermsdorf kommt durch Nicolas Marvin Trabandt und Charles Duncan noch einmal heran, verliert aber knapp.
Viktoria Berlin U23 gewinnt beim FV Wannsee klar mit 4:0. Matthieu Weinlein eröffnet früh, danach legen Fonseca Pereira Mendes, Joshua Isaias Almedom und Ole Backfisch noch vor der Pause nach. Wannsee findet offensiv kaum Antworten und bleibt auf Rang 15.
Köpenick verteidigt mit 51 Punkten aktuell Rang zwei und will den Vorsprung auf Teutonia behaupten. Stralau steht mit 28 Punkten noch nicht endgültig sicher. Die Gäste stehen im Aufstiegsrennen unter Zugzwang
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