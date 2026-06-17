Mete Alp Akcay gewinnt Ebbes Tippspiel

Thomas Eberhardt (Tippspiel-Organisator, v.l.), Andrea Grimme (Krebskranke Kinder Mainz e.V.), Kubilay Cakici (Mainzer Ringer Talente), Mete Alp Akcay (Tippspiel-Gewinner) und Irdis Coban (Mainzer Ringer Talente) bei der Scheckübergabe im Flummyland Bingen. – Foto: Torben Schröder

Neuer Rekord bei Ebbes Tippspiel. 7.000 Euro Spendengeld kamen für den guten Zweck zusammen. Mete Alp Akcay, der Sieger der Bundesliga-Tipprunde in Kooperation mit Fupa Rheinhessen, durfte sich die Spendenempfänger aussuchen. 4.000 Euro gingen an den Verein Krebskranke Kinder Mainz, 3.000 Euro an die Mainzer Ringer Talente 2024.

Fast die ganze Saison über war Thomas Strohmeier Spitzenreiter beim Tippspiel. Doch am letzten Spieltag wurde er noch von Akcay, seinem früheren Mannschaftskollegen bei Fortuna Mombach, überholt. Trainer damals übrigens: Thomas Eberhardt, der Initiator des Tippspiels. Logisch, dass es beim gemeinsamen Siegeressen mit dem Drittplatzierten Christian Korn – auch einst Ebbe-Schützling und -Mitspieler – auf Einladung des Zollamts Bingen reichlich Sprüche gab. Zollamt-Inhaber Klaus-Peter Endemann spendiert den Organisatoren und dem Gewinner-Trio Jahr für Jahr einen geselligen Abschluss der Tippspiel-Saison.

Nach dem „Winner takes all“-Prinzip ist das Tippspiel selbst aufgebaut. Der Gewinner entscheidet, wohin die Spendensumme geht. Sie setzt sich zusammen aus dem Zehn-Euro-Beitrag aller über 300 Tippspieler, von denen viele freiwillig aufstocken, und zusätzlichen Spenden. Mindestens 100 Euro gaben Betim Bobaj, Daniel Brixius, Uwe Brinkmann, Uwe Frowein, Timo Gräff, Patrick Gräter, Ivan Idzan, Dominik Link, Simon Melles, René Neunecker, Christian Schmell, Tolunay Talas, Diego Uhlig, Massimo Vallone und das Flummyland Bingen hinzu.

Akcay ist dem Fußball weiter als Teammanager von Landesliga-Aufsteiger Barbaros Mainz verbunden. Am letzten Spieltag ging er bei den Tipps bewusst ins Risiko, um den eigentlich schon enteilten Strohmeier einzuholen – und machte noch neun Punkte auf seinen früheren Mannschaftskollegen gut. Dem Familienvater war es wichtig, Spendenempfänger auszuwählen, die etwas für Kinder tun. Weil das Kind eines guten Freunds selbst betroffen ist, kam er auf den Hilfsverein für krebskranke Kinder und deren Familien. Am neu gegründeten Ringer-Verein schätzt Akcay, dass dort über den Sport hinaus Wert auf Inklusion und soziale Verantwortung gelegt wird.

Ringen mit gesellschaftlichem Mehrwert

Ringen wird bei der Abspaltung vom ASV Mainz 88 leistungs- und breitensportlich definiert. Über 60 Kinder und Jugendliche, von den Bambini an, treiben bei den Mainzer Ringer Talenten Sport. Sogar eine Alte-Herren-Gruppe gibt es, vorrangig bestehend aus Vätern. Eine Mädchen- und Frauen-Mannschaft soll hinzukommen. „Wir legen den Fokus auf Integration und Inklusion und bieten so einen Mehrwert für die Gesellschaft“, sagt Vereinsvertreter Idris Coban. Werte wie Disziplin, Respekt und Wir-Gefühl sollen vermittelt werden. Das Spendengeld ist hoch willkommen, weil der Verein gerade einheitliche Trainingskleidung anschaffen möchte. „Das ist im Ringen nicht üblich und etwas ganz Besonderes“, betont Ringer Kubilay Cakici.

Kindern und Familien in schwerer Lage helfen

Kinder und ihre Eltern nach der einschneidenden Diagnose, während und nach Behandlung und Therapie aufzufangen, ist das Bestreben des Vereins Krebskranke Kinder Mainz. Auf der Station, während der Nachsorge und im 2003 gebauten Elternhaus sind die Ehrenamtlichen des Vereins tätig. Das Tippspiel beweist, wie viel mit kleinen Spenden entstehen kann, sagt Vereinssprecherin Andrea Grimme. Der Verein finanziert nicht nur zusätzliche Pflegestellen und Erzieherinnen auf der Station der Unimedizin, sondern kommt auch für Betrieb und Erhalt des Elternhauses auf. Hier finden Eltern, die von weiter her kommen, eine vertrauensvolle Anlaufstation und Übernachtungsstätte. Und es gibt immer etwas zu sanieren, sodass der Spendenbetrag große Dankbarkeit auslöst.

Jetzt für die neue Saison anmelden!

Nach der Saison ist vor der Saison. Ebbes Tippspiel für den guten Zweck wird in eine sechste Spielzeit gehen. Beginnend mit 2.000 Euro Spendensumme, wurde Jahr für Jahr eine Steigerung erreicht – dank all der Tipper und Spender. Jeder darf mitmachen, eine einfache Kontaktaufnahme bei Thomas Eberhardt via WhatsApp (+49 170 1662294) oder Instagram (thomas_ebbe_eberhardt) genügt. Bis auf den letzten Cent gehen alle Beiträge an die Spendenempfänger.