Mesut Güngör zollt seinem Team den größten Respekt

Mit unglaublichem Jubel trat der SV Hösel nach diesem letzten Spieltag und dem schon vorher feststehendem Bezirksliga-Aufstieg die Heimreise vom Tusa-Auswärtsspiel an. In der Nachspielzeit schoss Florian Stoll noch den 2:2-Augleich – und dabei blieb es dann.

Die Stimme des scheidenden Trainers Mesut Güngör überschlug sich dann fast, als er diesen Erfolg noch einmal schilderte. „In der Rückrunde waren wir die klar beste Mannschaft der Liga“, so der 54-Jährige. „Jeder hier im Verein und ich zuerst zollen den Spielern größten Respekt. Wir blieben in der gesamten Rückrunde ungeschlagen, wer schafft so etwas schon?“ Die Antwort: der SV Hösel. Der zudem hinter Meister Rhenania Hochdahl die beste Abwehr und den besten Angriff stellte. Dass diese Saison ganz groß in die Vereinsgeschichte eingeht, ist klar. Güngör ist, wie längst angekündigt, künftig nicht mehr dabei, der Beruf hat Vorrang.