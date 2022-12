Mesut Gül neuer Bosporus-Coach Ex-Geisenheimer übernimmt beim A-Ligisten +++ Interimstrainer Edip Bata soll als Spieler bleiben

Eltville . Weichenstellungen beim A-Ligisten SV Bosporus Eltville: Mesut Gül (ehemals Geisenheim 08) übernimmt künftig den Trainerpart, das bestätigt Geschäftsführer Murat Erkan. Zuletzt hatte Edip Bata nach dem Abschied von Bülent Sevinc in der laufenden Runde übergangsweise als spielender Coach fungiert. „Wir sind ihm sehr dankbar für sein Engagement. Edip wird sich erst einmal aus dem Trainerstab zurückziehen. Stand jetzt ist geplant, dass er als Spieler bleibt“, erläutert Erkan.

Mit Mesut Gül, der im Rheingau als Fußballer und mit seiner Kickboxschule in Johannisberg bekannt ist, glauben die Verantwortlichen den richtigen Mann gefunden zu haben, die Gesamtentwicklung nach dem diesjährigen B-Liga-Titel und dem damit verbundenen Aufstieg weiter voranzutreiben. „Er passt perfekt“, bekräftigt Murat Erkan. Gül selbst sieht in Verbindung mit den ins Auge gefassten vier, fünf Winter-Zugängen seine Aufgabe zunächst darin, Bosporus in der A-Liga zu etablieren.