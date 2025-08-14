Mestrovic läuft mit Viererpack heiß, Odenthal jubelt, Delhoven siegt

1. Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Donnerstagabend starten die Klubs direkt torreich - allen voran überragt Bozidar Mestrovic mit Germania Grefrath. Für den BV Wevelinghoven trifft Ex-Profi Maik Odenthal zweifach, auch der FC/SF Delhoven darf sich freuen.
BV Wevelinghoven – FC Zons 4:1
BV Wevelinghoven: Marvin Kiese, Antonio Helpenstein, David Jäger (83. Nick Eißenberg), Niklas Hanen, Joel Trotzki (68. Milton Soares-Lamas), Francesco Giorno (63. Yannik Neumann), Linus Caspers, Dominic Esche, Tarik Alihodzic (68. Alexander Kring), Manuel Sousa (75. Christian Bayer), Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp
FC Zons: Ben Stump, Leonhard Johannes Steinborn, Sebastian Timmler, Bastian Leon Breuer, Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Connor Finn Sauer, Ozan Günes, Marcel Vonden, Aliosman Aydin, Ayman Hamza - Trainer: Kevin Lipinski
Tore: 1:0 Maik Odenthal (5.), 2:0 Linus Caspers (63.), 3:0 Dominic Esche (76.), 3:1 Aliosman Aydin (90.+2), 4:1 Maik Odenthal (90.+4)
FC SF Delhoven – SV Rosellen 2:1
FC SF Delhoven: Maximilian Zimmermann, Michael Busch, Fabian Kotulla, Markus Müller, Tim Schriddels, Joscha Hamacher (90. Nico Kessel), Lukas Esser, Ugur Oguzhan Saglam, Wilson Orobosa Heinz Gödke (69. Timo Vesper), Marcel Klein (62. Florian Pacher) - Trainer: Oliver Zingsheim - Trainer: Jens Eckl
SV Rosellen: Jonas König, Pascal Königs, Peter Küsgen, Luca Töpfer, Simon Petri, David Zirwes, Kwadwo Atta-Yeboah, Jonas von Seckendorff, Justin Kuska, Sven Lennart Nitsch, Mert Sarimese - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten
Schiedsrichter: Lukas Storch
Tore: 1:0 Tim Schriddels (57.), 1:1 (77.), 2:1 Michael Busch (80.)
SV Germania Grefrath 1926 – FC Straberg 5:3
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Danilo Brockers (90. Alexander Stockheim), Dennis Bögel, Jan-Lars Schuchardt, David Morais Lacerda (72. Johannes Beys), Jonathan Steffen, Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza (83. Enrico Seeger), Noel Schneider, Etienne Piehler (90. Patrick Piwowar), Bozidar Mestrovic (90. Lennert Jansen) - Trainer: Jörg Gartz
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Leon Ohligschläger, Niklas Lammert, Nils Bröder, Kevin Korn, Konrad Schwarz, Marlon Merges, Sven Rutenberg, Rinor Suka, Luca Jonas Reeb (46. Julius Gerhards) - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Bozidar Mestrovic (2.), 1:1 Niklas Lammert (18.), 2:1 Bozidar Mestrovic (21.), 2:2 Nils Bröder (63.), 3:2 Noel Schneider (70.), 4:2 Bozidar Mestrovic (77.), 5:2 Bozidar Mestrovic (81. Foulelfmeter), 5:3 Kevin Korn (90.+2)
2. Spieltag
Do., 21.08.25 19:30 Uhr FC Straberg - BV Wevelinghoven
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - Sportfreunde Vorst
So., 24.08.25 15:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC SF Delhoven
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Grevenbroich
So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Zons - DJK Novesia Neuss
So., 24.08.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Glehn
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Germania Grefrath 1926
So., 24.08.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
3. Spieltag
Do., 28.08.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC Zons
Do., 28.08.25 19:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC Straberg
Do., 28.08.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Rosellen
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr FC SF Delhoven - VfR Büttgen
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr BV Wevelinghoven - SG Orken-Noithausen
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FSV Vatan Neuss
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Glehn - SG Grimlinghausen / Norf
