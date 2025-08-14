 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Starke Leistungen von Bozidar Mestrovic (l.) und Maik Odenthal.
Starke Leistungen von Bozidar Mestrovic (l.) und Maik Odenthal. – Foto: Bernd Georgi, Lukas Bernrath

Mestrovic läuft mit Viererpack heiß, Odenthal jubelt, Delhoven siegt

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Germania Grefrath gewinnt dank einer Gala von Bozidar Mestrovic, Maik Odenthal trifft doppelt für den BV Wevelinghoven und FC/SF Delhoven schlägt den SV Rosellen.

1. Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Donnerstagabend starten die Klubs direkt torreich - allen voran überragt Bozidar Mestrovic mit Germania Grefrath. Für den BV Wevelinghoven trifft Ex-Profi Maik Odenthal zweifach, auch der FC/SF Delhoven darf sich freuen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Ex-Profi Maik Odenthal wird in dieser Saison beim BV Wevelinghoven besonders im Fokus stehen - und nach so eine Saisonstart umso mehr. Der FC Zons war im Auswärtsspiel unterlegen, Odenthal traf schon nach fünf Minuten, doch Wevelinghoven zog erst im zweiten Abschnitt davon. Tief in der Nachspielzeit jubelte der 32-Jährige dann zum zweiten Mal - und die Gastgeber über ihre drei Punkte beim torreichen 4:1.

BV Wevelinghoven – FC Zons 4:1
BV Wevelinghoven: Marvin Kiese, Antonio Helpenstein, David Jäger (83. Nick Eißenberg), Niklas Hanen, Joel Trotzki (68. Milton Soares-Lamas), Francesco Giorno (63. Yannik Neumann), Linus Caspers, Dominic Esche, Tarik Alihodzic (68. Alexander Kring), Manuel Sousa (75. Christian Bayer), Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp
FC Zons: Ben Stump, Leonhard Johannes Steinborn, Sebastian Timmler, Bastian Leon Breuer, Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Connor Finn Sauer, Ozan Günes, Marcel Vonden, Aliosman Aydin, Ayman Hamza - Trainer: Kevin Lipinski
Tore: 1:0 Maik Odenthal (5.), 2:0 Linus Caspers (63.), 3:0 Dominic Esche (76.), 3:1 Aliosman Aydin (90.+2), 4:1 Maik Odenthal (90.+4)

Für Delhoven beginnt die Saison direkt mit einem Erfolgserlebnis, denn gegen den Vizemeister SV Rosellen gelingt ein später 2:1-Erfolg. Michael Busch traf in der 80. Minute zum Heimerfolg.

FC SF Delhoven – SV Rosellen 2:1
FC SF Delhoven: Maximilian Zimmermann, Michael Busch, Fabian Kotulla, Markus Müller, Tim Schriddels, Joscha Hamacher (90. Nico Kessel), Lukas Esser, Ugur Oguzhan Saglam, Wilson Orobosa Heinz Gödke (69. Timo Vesper), Marcel Klein (62. Florian Pacher) - Trainer: Oliver Zingsheim - Trainer: Jens Eckl
SV Rosellen: Jonas König, Pascal Königs, Peter Küsgen, Luca Töpfer, Simon Petri, David Zirwes, Kwadwo Atta-Yeboah, Jonas von Seckendorff, Justin Kuska, Sven Lennart Nitsch, Mert Sarimese - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten
Schiedsrichter: Lukas Storch
Tore: 1:0 Tim Schriddels (57.), 1:1 (77.), 2:1 Michael Busch (80.)

Zweimal glich der FC Straberg im Auswärtsspiel in Grefrath aus, dass es aber keine Punkte, stattdessen eine 3:5-Schlappe setzte, war nach Abpfiff leicht zu erklären. Für die Germania lief Bozidar Mestrovic heiß. Der 28-jährige Kroate schoss direkt vier Tore und markierte nicht nur den Unterschied in diesem Spiel, sondern hat auch schon ziemlich sicher einen Platz in der Elf der Woche.

SV Germania Grefrath 1926 – FC Straberg 5:3
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Danilo Brockers (90. Alexander Stockheim), Dennis Bögel, Jan-Lars Schuchardt, David Morais Lacerda (72. Johannes Beys), Jonathan Steffen, Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza (83. Enrico Seeger), Noel Schneider, Etienne Piehler (90. Patrick Piwowar), Bozidar Mestrovic (90. Lennert Jansen) - Trainer: Jörg Gartz
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Leon Ohligschläger, Niklas Lammert, Nils Bröder, Kevin Korn, Konrad Schwarz, Marlon Merges, Sven Rutenberg, Rinor Suka, Luca Jonas Reeb (46. Julius Gerhards) - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch
Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Bozidar Mestrovic (2.), 1:1 Niklas Lammert (18.), 2:1 Bozidar Mestrovic (21.), 2:2 Nils Bröder (63.), 3:2 Noel Schneider (70.), 4:2 Bozidar Mestrovic (77.), 5:2 Bozidar Mestrovic (81. Foulelfmeter), 5:3 Kevin Korn (90.+2)

_______________

