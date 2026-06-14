»Messlatte nicht zu hoch setzen«: Lam steht wieder im Training Die Osserbuam hatten am Freitagabend Trainingsauftakt und haben sechs junge Neuzugänge zu integrieren von Thomas Seidl · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Fünf der sechs Neuen mit Manager Karl-Heinz Hofmann (li.) und Trainer Lorenz Kowalski (re.) – Foto: Verein

Am Freitag legten die Landesliga-Kicker der SpVgg Lam mit der Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/2027 los. Die Osserbuam sind seit 2019 ununterbrochen in der dritthöchsten Amateurklasse vertreten und sorgten in den letzten Jahren für Furore. Höhepunkt der Erfolgsgeschichte war der in der Vorsaison erreichte dritte Tabellenplatz, der gleichbedeutend mit dem größten Erfolg in der Vereinsgeschichte war.

"Die Resultate der jüngeren Vergangenheit sind bemerkenswert und sprechen für die hervorragende Arbeit, die Mannschaft und Trainerteam leisten. Es geht nun aber wieder bei Null los und die Liga scheint aufgrund der zum Teil sehr starken Aufsteiger deutlich ausgeglichner als in der Vorsaison besetzt zu sein. Daher sollten wir die Messlatte nicht zu hoch setzen und bodenständig bleiben. Wenn wir weiterhin so einen attraktiven Fußball wie in den letzten Jahren spielen, wird sich der gewünschte Erfolg von selbst einstellen“, lässt die sportliche Leitung des Klubs um Karl-Heinz Hofmann wissen. Da sich Lam erstmals für die 1. Hauptrunde des BFV-Totopokals, in der unter anderem alle bayerischen Profiklubs mitmischen, qualifiziert hat, beginnt die Saison für Weber, Pritzl & Co. erst ein paar Tage später, da beim ursprünglichen Auftakt-Wochenende am 18. Juli die erste Pokalrunde terminiert ist.





Vor dem ersten Pflichtspiel stehen sechs Testpartien auf dem Programm. Highlight der Aufbauphase ist der Probelauf gegen Bayernliga-Vizemeister ASV Cham, ansonsten geht es für die Kicker von der Ginglmühle ausschließlich gegen unterklassige Kontrahenten. Eine wichtige Rolle wird in den kommenden Wochen die Integration der fast ausschließlich jungen Neuzugänge nehmen. Mit Tim Geiger (ASV Cham), Tobias Adam (SG Chambtal), Lukas Kronfeldner, Johannes Mauerer (beide U19 Spvgg GW Deggendorf) sowie den eigenen Nachwuchskräften Daniel Lohberger und Moritz Mühlbauer rücken ein halbes Dutzend Akteure ins Aufgebot von Chefanweiser Lorenz Kowalski, der sich zum Start auch über das Comeback eines ganz wichtigen Cracks freuen durfte. Simon Loderbauer konnte nach monatelanger Verletzungspause wieder mitmischen und im SpVgg-Lager hofft man, dass der Kreativspieler bald wieder vollumfänglich zur Verfügung steht. Die Testspiel-Termine