Messingschlager: »Wollen bis zur Winterpause bestmöglich dranbleiben«

Grund zum Jubeln hatte der FSV Erlangen-Bruck, um Samuel Arles (li.) und Umut Dogan (re.) bisher viel. Mit 29 Punkten steht der FSV aktuell auf Rang vier, punktgleich mit Jahn Forchheim auf Platz 3. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der TSV 1860 Weißenburg steht vor einem echten Härtetest: Am 14. Spieltag der Landesliga Nordost empfängt die Mannschaft Marco Fabritius den Tabellenvierten FSV Erlangen-Bruck. Während die Gastgeber mit 15 Punkten auf Rang 13 ums Überleben kämpfen, haben die Gäste als Vierter bereits 29 Zähler gesammelt und wollen weiter Druck auf das Spitzentrio Münchberg, Ammerthal und Forchheim ausüben.

Der TSV Weißenburg konnte zuletzt beim 1:1 in Mögeldorf Moral beweisen. Nach einem frühen Rückstand gelang der Ausgleich in der Nachspielzeit (90+3) durch Philipp Meier. Trainer Marco Fabritius sah beim letzten Ligaspiel Licht und Schatten seines Teams: „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht und waren in vielen Situationen nicht konsequent genug“, erklärte er, betonte aber auch das Positive. „Die Jungs haben aber bis zur letzten Sekunde daran geglaubt und sich am Ende mit dem späten Ausgleich belohnt.“ Gerade dieser Kampfgeist könnte gegen den Favoriten von Bedeutung sein. Für Fabritius ist das Duell zudem ein ganz besonderes. Schließlich trifft er auf seinen ehemaligen Verein (Fabritius war Jugendtrainer beim FSV), den er nun als Gegner aufhalten möchte. „Mit dem FSV wartet ein echtes Topteam auf uns, das individuell und qualitativ sehr stark ist. Umso schöner wäre es, wenn wir die drei Punkte in Weißenburg behalten könnten und die starke Auswärtsserie des FSV reißt“, blickt der Weißenburger Coach voraus.