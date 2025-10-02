Messingschlager: »Wollen bis zur Winterpause bestmöglich dranbleiben«

Der TSV 1860 Weißenburg steht vor einem echten Härtetest: Am 14. Spieltag der Landesliga Nordost empfängt die Mannschaft Marco Fabritius den Tabellenvierten FSV Erlangen-Bruck. Während die Gastgeber mit 15 Punkten auf Rang 13 ums Überleben kämpfen, haben die Gäste als Vierter bereits 29 Zähler gesammelt und wollen weiter Druck auf das Spitzentrio Münchberg, Ammerthal und Forchheim ausüben.
Der TSV Weißenburg konnte zuletzt beim 1:1 in Mögeldorf Moral beweisen. Nach einem frühen Rückstand gelang der Ausgleich in der Nachspielzeit (90+3) durch Philipp Meier. Trainer Marco Fabritius sah beim letzten Ligaspiel Licht und Schatten seines Teams: „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht und waren in vielen Situationen nicht konsequent genug“, erklärte er, betonte aber auch das Positive. „Die Jungs haben aber bis zur letzten Sekunde daran geglaubt und sich am Ende mit dem späten Ausgleich belohnt.“ Gerade dieser Kampfgeist könnte gegen den Favoriten von Bedeutung sein.
Für Fabritius ist das Duell zudem ein ganz besonderes. Schließlich trifft er auf seinen ehemaligen Verein (Fabritius war Jugendtrainer beim FSV), den er nun als Gegner aufhalten möchte. „Mit dem FSV wartet ein echtes Topteam auf uns, das individuell und qualitativ sehr stark ist. Umso schöner wäre es, wenn wir die drei Punkte in Weißenburg behalten könnten und die starke Auswärtsserie des FSV reißt“, blickt der Weißenburger Coach voraus.
Der FSV Erlangen-Bruck indes ärgerte sich am vergangenen Wochenende über zwei liegen gelassene Punkte. Gegen Unterreichenbach führte man nach Treffern von Nikola Milovski und Umut Doğan bereits 2:0, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Trainer Philip Messingschlager sprach danach von einem unnötigen Rückschlag: „Das war am Ende sehr ärgerlich für uns. Wir hatten das Spiel eigentlich im Griff, aber zwei Unachtsamkeiten bei Standards haben uns die drei Punkte gekostet.“
Dennoch ist die Grundstimmung nach dem bisherigen Saisonverlauf beim FSV positiv, schließlich spielt die Mannschaft eine stabile Saison und gehört zu den treffsichersten Teams der Liga: „Nach 13 Spielen kann man schon auch sehen, wo die Reise hingehen kann. Wir sind mit dem Start und mit dem ersten Drittel der Saison durchaus zufrieden“, erklärte Messingschlager und fügt an: „Wir hatten sehr, sehr gute Spiele dabei, mussten aber auch schon Rückschläge einstecken, die die Jungs jedoch immer wieder gut verarbeitet haben. Jetzt wollen wir bis zur Winterpause bestmöglich dranbleiben.“
Messingschlager weiß aber, dass seine Elf beim kommenden Duell in Weißenburg gefordert sein wird: „Weißenburg hat für ihre Qualität noch etwas zu wenig Punkte auf dem Konto. Das ist eine schwer zu bespielende Mannschaft, die am Samstag alles in die Waagschale werfen wird. Wir müssen körperlich und geistig auf einem super Level sein.“
