„Messi“ schießt die Bitburger zum Sieg

Was waren sie im Laufe dieser Saison oder zuletzt in der Vorbereitung nicht von Verletzungen und Krankheiten geplagt gewesen: Nun, im ersten Heimspiel nach der Winterpause drehten angestammte Bitburger Leistungsträger wie Kevin Fuchs und Simon Floß wieder wie in besten Zeiten auf und hatten neben dem Doppeltorschützen Joshua Bierbrauer großen Anteil am insgesamt verdienten 3:2-Erfolg gegen keineswegs enttäuschende Gäste von der SG 2000 Mülheim-Kärlich.
Gerade die bärenstarke Vorstellung von Wirbelwind Kevin Fuchs freute Trainer Fabian Ewertz am Freitagabend besonders: „Nach den ganzen Verletzungen, die er in den vergangenen Jahren hatte, ist es umso schöner, dass er sich für seinen hohen Aufwand belohnt. Ob im Training oder im Spiel: Kevin ist unfassbar fleißig. Was er gegen Mülheim-Kärlich an Metern gemacht und wie er die Zweikämpfe geführt hat, war schon stark.“ Nach der auch aus seiner Sicht temporeichen und sehenswerten Partie schob Ewertz jedoch hinterher: „Das war eine sehr starke Mannschaftsleistung. Ich habe heute keinen schlechten Spieler auf dem Platz gesehen – auch beim Gegner nicht.“
Dabei waren die Bierstädter alles andere als ideal in die Begegnung gestartet. Die Anfangsphase gehörte klar dem amtierenden Vizemeister. Die SG überzeugte zunächst mit einer souveränen Spielanlage. Vor dem Führungstor, das Pascal Steinmetz nach einem unzureichend geklärten Ball von der Strafraumgrenze erzielte, sahen Constantin Merker und Torwart Niko Lautwein nicht gut aus (14.).
Die bis dahin zaghaften Hausherren brauchten rund 20 Minuten, um ins Offensivspiel zu finden. Dann erhöhten sie spürbar das Tempo. Die Ewertz-Elf lief früh an und sorgte so immer wieder für Unsicherheiten in der Hintermannschaft der Gäste. Jannik Nosbisch bediente von rechts Kevin Fuchs, der am stark reagierenden SG-Schlussmann Marc Reifenschneider scheiterte (19.). Kurz darauf hämmerte Floß den Ball ans Lattenkreuz (20.), der Schlenzer von Top-Talent Felix Sterges strich knapp vorbei (27.).
Der Ausgleich war überfällig: Nach einer Flanke von Floß setzte Bierbrauer entschlossen nach und traf zum 1:1 (36.). Derselbe Bitburger vergab kurz darauf zwei weitere gute Möglichkeiten, zudem scheiterte Pascal Müller an der Latte. Kurz vor dem Seitenwechsel war es dann so weit: Fuchs legte im Strafraum klug quer auf Bierbrauer, dessen Kopfball schlug im rechten unteren Eck ein (44.).
„Nach der Gurke zu Beginn haben es die Jungs überragend gemacht. Allerdings müssen wir zur Pause höher führen“, analysierte Ewertz. Die mangelhafte Chancenverwertung und eine zunehmende Passivität hätten sich im zweiten Durchgang beinahe gerächt. Mülheim-Kärlich knüpfte an die starke Anfangsphase an und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. Nun stand Lautwein im Mittelpunkt und überzeugte mit mehreren starken Paraden. Der 20-Jährige hatte zuletzt wegen einer Grippe passen müssen und war erst 40 Minuten vor dem Anpfiff in die Startelf gerückt, da der ursprünglich vorgesehene Oliwer Ciekosz nach Angaben seines Trainers deutlich zu spät zum Treffpunkt erschienen war.
Als Bierbrauer eine Konterchance ungenutzt ließ (66.), traf Steinmetz fünf Minuten später mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel zum Ausgleich. „Nach dem 2:2 war alles möglich. Mülheim-Kärlich war sogar ein Tick näher dran am 3:2“, meinte Kevin Fuchs. Mit seinem zweiten Saisontor stellte der 29-Jährige schließlich die Weichen auf Sieg. Nach einem Abspielfehler der Gäste schaltete Müller schnell und spielte einen feinen Pass in die Tiefe, den Fuchs zum 3:2 verwertete (82.).
Lange Zeit hatte dem Offensivmann vor allem ein Fußbruch zu schaffen gemacht. Nun sieht er sich bei „etwa 90 Prozent“ und freut sich, „wieder richtig Gas geben zu können“. Auch im Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen Rot-Weiß Koblenz (19.30 Uhr, Stadion Ost, Kunstrasen) wolle er mit seinen Teamkollegen „alles rausholen“. Gegen den klassenhöheren Oberligisten müsse man sich keineswegs verstecken. „Solche Gegner liegen uns besser als jene, die bei uns unten in der Tabelle stehen“, sagt Bitburgs „Messi“ – und erwartet erneut einen intensiven Schlagabtausch.
FC Bitburg - SG 2000 Mülheim-Kärlich ⇥3:2 (2:1)
Bitburg: Lautwein - Fisch, K. Fuchs, Alff, Merker (75. Kusch) - K. Fuchs (86. Kieren), Sterges, Nosbisch, Müller - Bierbrauer (90.+2 Morbach), Floß (81. Wagner).
Mülheim-Kärlich: Reifenschneider – Ternes, Sauer, Fritsch (59. Peifer), Scheu (85. C. Rönz) – Männchen, Weis, Platzek – Heuser (74. Hillen), Jacobs, Steinmetz.
Schiedsrichter: Veron Besiri (Trier)
Zuschauer: 153
Tore: 0:1, 2:2 Steinmetz (14., 71.), 1:1, 2:1 Bierbrauer 36., 44.), 3:2 K. Fuchs (82.)