„Messi" schießt die Bitburger zum Sieg Beste Eigenwerbung hat der FC Bitburg fürs Pokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen das klassenhöhere Rot-Weiß Koblenz betrieben: Nach einem flotten, gutklassigen Spiel und einem 3:2-Erfolg über die SG 2000 Mülheim-Kärlich wächst die Zuversicht, gegen den Oberligisten bestehen zu können – auch beim Siegtorschützen, der nach langer Leidenszeit derzeit aufblüht. von Andreas Arens

Viele Gratulationen gab es für Kevin Fuchs (rechts), als er in der Schlussphase der Partie gegen Mülheim-Kärlich das 3:2 für seine Bitburger erzielt hatte. – Foto: Pascal Weber

Was waren sie im Laufe dieser Saison oder zuletzt in der Vorbereitung nicht von Verletzungen und Krankheiten geplagt gewesen: Nun, im ersten Heimspiel nach der Winterpause drehten angestammte Bitburger Leistungsträger wie Kevin Fuchs und Simon Floß wieder wie in besten Zeiten auf und hatten neben dem Doppeltorschützen Joshua Bierbrauer großen Anteil am insgesamt verdienten 3:2-Erfolg gegen keineswegs enttäuschende Gäste von der SG 2000 Mülheim-Kärlich.

Gerade die bärenstarke Vorstellung von Wirbelwind Kevin Fuchs freute Trainer Fabian Ewertz am Freitagabend besonders: „Nach den ganzen Verletzungen, die er in den vergangenen Jahren hatte, ist es umso schöner, dass er sich für seinen hohen Aufwand belohnt. Ob im Training oder im Spiel: Kevin ist unfassbar fleißig. Was er gegen Mülheim-Kärlich an Metern gemacht und wie er die Zweikämpfe geführt hat, war schon stark.“ Nach der auch aus seiner Sicht temporeichen und sehenswerten Partie schob Ewertz jedoch hinterher: „Das war eine sehr starke Mannschaftsleistung. Ich habe heute keinen schlechten Spieler auf dem Platz gesehen – auch beim Gegner nicht.“ Dabei waren die Bierstädter alles andere als ideal in die Begegnung gestartet. Die Anfangsphase gehörte klar dem amtierenden Vizemeister. Die SG überzeugte zunächst mit einer souveränen Spielanlage. Vor dem Führungstor, das Pascal Steinmetz nach einem unzureichend geklärten Ball von der Strafraumgrenze erzielte, sahen Constantin Merker und Torwart Niko Lautwein nicht gut aus (14.).

Die bis dahin zaghaften Hausherren brauchten rund 20 Minuten, um ins Offensivspiel zu finden. Dann erhöhten sie spürbar das Tempo. Die Ewertz-Elf lief früh an und sorgte so immer wieder für Unsicherheiten in der Hintermannschaft der Gäste. Jannik Nosbisch bediente von rechts Kevin Fuchs, der am stark reagierenden SG-Schlussmann Marc Reifenschneider scheiterte (19.). Kurz darauf hämmerte Floß den Ball ans Lattenkreuz (20.), der Schlenzer von Top-Talent Felix Sterges strich knapp vorbei (27.). Der Ausgleich war überfällig: Nach einer Flanke von Floß setzte Bierbrauer entschlossen nach und traf zum 1:1 (36.). Derselbe Bitburger vergab kurz darauf zwei weitere gute Möglichkeiten, zudem scheiterte Pascal Müller an der Latte. Kurz vor dem Seitenwechsel war es dann so weit: Fuchs legte im Strafraum klug quer auf Bierbrauer, dessen Kopfball schlug im rechten unteren Eck ein (44.).