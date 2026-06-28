Messi oder Ronaldo? 30 Fußballer verraten ihren „GOAT“

Cristiano Ronaldo (links) und Lionel Messi spalten die Fußballwelt. Wer ist der GOAT? Wir haben in Hessen bei Fußballern nachgefragt. © Adobe.stock.com - JK_kyoto, IMAGO/Lynn Pennington, Grzegorz Wajda / SOPA Images; Bearbeitung: vrm

Südhessen. Seit über 20 Jahren prägen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi den Weltfußball. Unvergessen bleiben ihre Duelle um die spanische Fußball-Vormacht. Real Madrid und Ronaldo einerseits, Messi und der FC Barcelona andererseits. Kaum ein Jahr verging, in dem nicht Messi oder Ronaldo den Ballon d’Or für den besten Fußballer einheimsten. Mit ihren aktuellen Vereinen Inter Miami (Messi) und Al-Nassr (Ronaldo) spielen beide längst nicht mehr auf der ganz großen Bühne. Dass sie dennoch nichts verlernt haben, zeigen sie bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Dabei spaltet die Frage aller Fragen auch im Jahr 2026 noch immer die Fußballwelt: Messi oder Ronaldo – wer ist der GOAT (Greatest Of All Time)? Wir haben uns bei Spielern, Trainern und Funktionären in Hessen umgehört.