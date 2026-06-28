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Messi oder Ronaldo? 30 Fußballer verraten ihren „GOAT“
Lionel Messi und Cristiano Ronaldo eilen von Rekord zu Rekord – auch bei der WM 2026 +++ Und die GOAT-Diskussion lebt +++ Wer ist der Bessere? - Wir haben Fußballer in Hessen befragt
von Lutz Reubold, Philipp Durillo, Marcel Storch und C · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Südhessen. Seit über 20 Jahren prägen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi den Weltfußball. Unvergessen bleiben ihre Duelle um die spanische Fußball-Vormacht. Real Madrid und Ronaldo einerseits, Messi und der FC Barcelona andererseits. Kaum ein Jahr verging, in dem nicht Messi oder Ronaldo den Ballon d’Or für den besten Fußballer einheimsten. Mit ihren aktuellen Vereinen Inter Miami (Messi) und Al-Nassr (Ronaldo) spielen beide längst nicht mehr auf der ganz großen Bühne. Dass sie dennoch nichts verlernt haben, zeigen sie bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Dabei spaltet die Frage aller Fragen auch im Jahr 2026 noch immer die Fußballwelt: Messi oder Ronaldo – wer ist der GOAT (Greatest Of All Time)? Wir haben uns bei Spielern, Trainern und Funktionären in Hessen umgehört.