Messer schneidet Lorch auf – SVF gewinnt klar mit 5:1!

Nach anfänglichem Abtasten übernahm Frickenhofen direkt die Favoritenrolle: Max Preuß bediente Finnegan Messer im Angriff, der noch ein paar Meter lief, bevor er den Ball flach versenkte – nach nur drei Minuten.

Frickenhofens Abwehr schien an diesem Tag etwas unsortiert, was sich mit zunehmender Spieldauer auch bestätigte. Doch zunächst war es René Galozy, der Alex Frech bediente, und dieser beförderte in der 13. Minute einen Flachschuss durch die Füße des Keepers ins Netz. Nur eine Zeigerumdrehung später bestätigte die SVF-Abwehr ihre Schwäche: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld war es Marvin Bopp, der die angezählte Abwehr schlecht aussehen ließ und den Anschlusstreffer markierte.

In der Folge setzte zwar Frickenhofen wieder Akzente, vergab aber einige Abschlüsse in der Box. Den Unterschied machte schließlich Alex Frech, der einen fälligen Strafstoß souverän in die Maschen beförderte. Danach zeigte sich die SV-Abwehr stabil, und kurz vor der Pause zwang René Galozy den Schlussmann noch zu einer Parade. So blieb es bis zum Pausenpfiff bei einer verdienten Führung, auch wenn sich Frickenhofen das Leben phasenweise selbst schwer machte.