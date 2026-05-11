Messe ist gelesen: Rosenberg ist "Vize", Köfering ist Kreisklassist

Nach vier Jahren Kreisliga muß der SV Köfering (dunkles Trikot) in den saueren Apfel des Abstiegs beißen. – Foto: Anna Burger

Am letzten Spieltag der Kreisliga Süd sind die Würfel und damit die beiden noch offenen Entscheidungen gefallen: Der mit einem Vorsprung von zwei Punkten ins Saisonfinale gegangene TuS Rosenberg (2./52 - 2:0 gegen Weiden-Ost II) hat sich mit einem Heimsieg die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Relegation zur Bezirksliga sichern können - dort kreuzt die Elf des Trainerduos Kramer/Dotzler mit dem Nordzweiten SpVgg Trabitz die Klingen.

Die zweite noch zu beantwortende Frage, war die, wer in den saueren Apfel des Direktabstiegs in die Kreisklasse beißen muss und wer noch die Chance erhält, über den Umweg von Entscheidungsspielen die Liga quasi nachträglich noch zu halten. Das Besondere dabei, dass zwei Gemeinderivalen diesen Zweikampf austrugen, aus dem der ASV Haselmühl (13./16 - 2:2 in Luhe-Wildenau) nun als Gewinner hervorgegangen ist. Der SV Köfering hingegen (14./15 - 1:4 gegen Ursensollen) konnte sich für seine beeindruckende Aufholjagd zuletzt nicht belohnen und muss nach vier Jahren Kreisliga den Abstieg in die Kreisklasse hinnehmen. Die Mannen von ASV-Coach Dominik Schuster prallen nun im Rahmen der Relegation auf den Zweiten der Kreisklasse Ost, den TSV Pleystein. Im Überblick die Matches des letzten Spieltags in der Kreisliga Süd - die Paarungen, in denen noch Entscheidungen ausstanden, mit Spielbericht und Stimmen:

Tore: 1:0 Benedikt Guttenberger (53.), 2:0 Simon Lederer (76.), 3:0 Jonas Gebhard (84./Strafstoß) - Schiedsrichter: Hans-Jürgen Nunner - Zuschauer: 146

Tore: 1:0 Raphael Wolf (11.), 2:0 Elias Segerer (23.), 3:0 Raphael Wolf (74.), 3:1 Michael Roith (84.), 4:1 Eric Holzner (90.+3) - Schiedsrichter: Markus Schreiner - Zuschauer: 120.

Die Hoffnung war riesig, die Kulisse eines Finales würdig - doch am Ende herrschte in Köfering tiefe Leere. Mit einer 1:4-Heimniederlage gegen die DJK Ursensollen verspielte der SV Hubertus Köfering am letzten Spieltag die Chance auf die Relegation und muss nach einer enttäuschenden Leistung den Abstieg in die Kreisklasse hinnehmen. ​ ​Es hätte die Krönung einer furiosen Aufholjagd werden können, doch ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Saison konnte der SVK nicht an die Leistungen der Vorwochen anknüpfen. Trotz der lautstarken Unterstützung zahlreicher Zuschauer, die für eine beeindruckende Atmosphäre sorgten, blieb die Mannschaft auf dem Platz weit hinter ihren Erwartungen zurück. Ursensollen nutzte die defensive Instabilität der Hausherren eiskalt aus und zog verdient davon. Am Ende stand ein 1:4 auf der Anzeigetafel, das den direkten Abstieg besiegelte. ​ Sportvorstand Christopher Ernst fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Das war heute eine desolate Leistung von uns, das muss man so klar sagen. Wir konnten vor dieser tollen Kulisse leider überhaupt nicht das abrufen, was uns zuletzt stark gemacht hat.“ Trotz der aktuellen Enttäuschung blickt Ernst auf das große Ganze: „Wir haben den Klassenerhalt nicht in den letzten Wochen verloren, sondern in einer völlig ungenügenden Hinrunde. Am Ende sind 15 Punkte über die gesamte Saison gesehen einfach zu wenig – da ist der Abstieg am Ende leider verdient.“ ​Fairness bewies man in Köfering trotz des Schmerzes gegenüber dem Gemeindekonkurrenten: „Gratulation an den ASV Haselmühl, der sich den Punkt in Luhe-Wildenau hart erkämpft und uns damit wieder überholt hat“, so Ernst weiter. ​ Für den SV Hubertus Köfering gilt es nun, die Wunden zu lecken und die kommenden Wochen für eine intensive Analyse zu nutzen. Der Blick geht jedoch bereits wieder nach vorne, Christopher Ernst zeigt sich entschlossen: „Ich bin felsenfest davon überzeugt: Wir werden unsere Kräfte bündeln und stärker als zuvor zurückkommen. Dieser Verein lebt, das haben die Fans heute bewiesen, und wir werden in der Kreisklasse wieder angreifen!“ (Quelle: Spielbericht SV Köfering). Während es für den SVK also eine Etage tiefer nun gilt, einen Neuanfang zu starten, darf sich die Gästelelf über die Bezeichnung "bester Aufsteiger" freuen. Gästespielertrainer Tom Kotzbauer: "Zum Abschluss konnten wir endlich wieder einen Dreier einfahren und uns damit als Aufsteiger einen starken sechsten Platz sichern. Wir haben insgesamt eine tolle Saison gespielt, deshalb kann man auf die Mannschaft und die Entwicklung der Jungs einfach nur stolz sein." Tore: 0:1 Manuel Strobl (12.), 0:2 Stefan Stiegler (14.), 0:3 Markus Wiesgickl (39.), 0:4 Johannes Weber (53.), 1:4 Sebastian Grau (58.) - Schiedsrichter: Ahmed Aldogan - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Tim Troidl (69./Köfering)

Statt dem erhofften Dreier und dem Vizetitel kassierte der Tabellendritte 1. FC Rieden auf eigenem Gelände im Saisonfinale gegen den SV Schmidmühlen die dritte Heimniederlage. Als Bastian Härtl die Platzherren in der 49. Minute mit 1:0 in Front brachte und es im Fernduell in Rosenberg noch 0:0 stand, waren die Gastgeber vor Rekordkulisse (Eröffnung inklusiver Mehrgenerationenspielplatz und Familienfest "HerzMomente") exakt zwei Minuten auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. 120 Sekunden später durchkreuzte zuerst Adrian Robinson mit dem Ausgleichstreffer die Pläne und 19 Minuten später war es Lukas Kokott, der den TuS Rosenberg im Distanzvergleich gegen den FC Weiden-Ost II (2:0) auf die Siegerstraße schoss. Der bis dato Tabellenneunte aus Schmidmühlen startete temperamentvoll und engagiert und hatte von Anfang an die besseren Einschussgelegenheiten. Glück für Rieden in der 22. Minute, als ein Freistoß der Gäste an die Unterkante der Latte krachte und wieder ins Spielfeld zurücksprang. Es dauerte bis zur 25. Minute, als eine Freistoß-Hereingabe von Tim Vögele zum ersten Mal an diesem Nachmittag für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgte. In der 32. Minute bugsierte SVS-Akteur Josef Nießl nach einem Eckball in größter Not das Leder an die eigene Querlatte. In der Schlussphase der ersten Halbzeit nahm die Pospiech-Elf das Heft in die Hand, klare Torchancen sprangen dabei allerdings nicht heraus. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur vier Minuten, ehe Bastian Härtl alleine auf Keeper Andreas Lochner zusteuerte und diesem beim Torabschluss keine Chance ließ. Die Freude der Heimelf währte gerade mal zwei Minuten, bis Adrian Robinson mit seinem Tor wieder für Ernüchterung sorgte. Der Stürmer verletzte sich in dieser Szene und musste vorzeitig den Platz verlassen. Der erhoffte Sturmlauf der Riedener blieb gänzlich aus. Im Gegenteil, Schmidmühlen kam immer besser in die Partie und FCR-Schlussmann Ben Lontke konnte mit einigen erstklassigen Paraden das Remis zumindest bis in die Nachspielzeit retten. In der 93. Minute war auch er machtlos, als Timo Feuerer zur Stelle war und den letztendlich auch verdienten 1:2-Gästesieg unter Dach und Fach brachte. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR) FCR-Coach Julian Pospiech: "Leider nicht das Ende, welches wir uns erhofft hatten. Ein verlorenes Derby schmerzt immer, unabhängig von der tabellarischen Situation. Schmidmühlen stand extrem tief und hatte weniger Spielanteile, leider hatten sie aber auch die klareren Chancen und hätten bei besserer Chancenverwertung deutlich mehr Tore erzielen können. Leider kassieren wir dann in der letzten Aktion noch das Tor. Ich wünsche Rosenberg viel Erfolg in der Relegation und Glückwunsch an Raigering zum Aufstieg." Gästespielertrainer Alex Greger: "Ein verdienter Derbysieg. Meine Mannschaft zeigte am letzten Spieltag nochmal richtig Charakter. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Tore: 1:0 Bastian Härtl (49.) 1:1 Adrian Robinson (51.) 1:2 Timo Feuerer (93.) - Schiedsrichter: Markus Neumeyer (ASV Haselmühl) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Stefan Schoener (28.), 1:1 Lukas Madl (57.), 2:1 Fabian Spies (63.), 2:2 Tobias Rudlof (73.), 2:3 Samuel Schmidt (84.) - Schiedsrichter: Alexander Nistschuk - Zuschauer: 110.

Während es für die Heimelf darum ging, ein positives Gefühl zu erzeugen vor der Relegation, standen die Gäste unter dem Druck, unbedingt punkten zu müssen, um den Direktabstieg zu vermeiden. Nach einem frühen Platzverweis musste der SC schon ab der Anfangsphase mit einem Mann weniger zurecht kommen, steckte diesen numerischen Nachteil aber sehr gut weg. So lagen die besseren Einschußmöglichkeiten auf Seiten des Gastgebers, am Ende sollte das Remis dem Gast aber reichen, um den Gang in die Kreisklasse erst einmal abzuwenden. SC-Coach Dieter Scheler: "Nach der inakzeptablen Roten Karte durch den Schiri bereits nach sechs Minuten mussten wir fast 90 Minuten in Unterzahl spielen. Eigentlich äußere ich mich nie gegen einen Schiedsrichter und seinem Gespann, aber irgendwann fühlte man sich schon hintergangen und fast verarscht. Ich muss meiner Mannschaft großen Respekt zollen, wie sie die lange Unterzahl kompensiert hat und dem Sieg näher gewesen ist, als Haselmühl. Wir hatten die besseren Chancen und auch spielerisch Übergewicht." Gästetrainer Dominik Schuster: "Nervenaufreibend bis zum Schluss. Mit fast neunzigminütiger Überzahl muss man das eigentlich cleverer und ruhiger spielen. Letztendlich aber egal, wir haben es in die Relegation geschafft und schauen jetzt, dass wir bis dahin alle Spieler wieder fit bekommen." Tore: 1:0 Ovidiu Suceava (8.), 1:1 Sebastian Blödt (23.), 2:1 Ovidiu Suceava (65.), 2:2 Matthias Schmidt (77.) - Schiedsrichter: Sebastian Völkl - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Rot für Xavier Siemski (6./Luhe-Wildenau).