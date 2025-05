MESO-NASSAU EMPFAENGT HELLAS

Zum letzten Heimspiel empfängt der SC Meso-Nassau Wiesbaden den FSV Hellas Schierstein am Donnerstag Abend Anstoß 19:30am Kleinfeldchen. Obwohl die Einheimischen auch morgen wieder auf einige Stammspieler verzichten muss, will man im letzten Heimspiel alles geben um 3 Punkte einzufahren bevor es dann zum letzten Auswärtsspiel zu SW Wiesbaden geht. Oldie Can Ayo der am Sonntag doppelt spielte wird auch morgen im Aufgebot stehen. Chapeau!

Bei bestem Fussball Wetter freut man sich auf die sympathischen Griechen die noch einen Punkt im Abstiegskampf benötigen.