MESO-NASSAU 1 mit deutlicher Niederlage

Mit dem letzten Aufgebot reiste man zum Tabellenzweiten und erlebte bittere 20Anfangsminuten. Die Gastgeber von Beginn an hellwach und aggressiv profitierten von einer völlig indisponierten Gaeste Mannschaft in der einzig Torwart Reyk Rosemann ein Desaster verhinderte. 4 Gegentreffer in 19 Minuten waren indiskutabel und man musste schlimmeres befürchten. Auch der Referee der laeuferisch sehr begrenzt agierte hatte mit der Abseitsregel seine Probleme und traf einige deutliche Fehlentscheidungen. Nach vorne hatte man zwar auch einige Chancen aber Tudor, Gabriel und Justin scheiterten am Keeper. Nach einer deutlichen Ansprache von Trainer Bozan zeigte man sich zwar stellenweise verbessert kassierte aber noch das 5:0 bevor Gabriel Yacoub mit einem Doppelpack das Ergebnis verschönerte. Lukas scheiterte auch noch am Keeper so musste man eine 5:2 Klatschen hinnehmen. Ein Lob noch an Abraham Budak und Oldie Cano Ay die ob der personellen Notlage in der 3ten und der ersten ihren Mann standen. Im Meso Lager sehnt man das Ende der Runde herbei da die Ausfälle nicht mehr kompensiert werden können und man auf der letzten Rille läuft.