Meslem-Viererpack bei Wormatia-Debüt

Starker Einstand: Wormatias neuer Stürmer Belel Meslem erzielte in Hüffelsheim vier Tore. Foto: Sebastian Bohr

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Schon vorab war klar, dass bei diesem Testspiel nicht nur der Gegner, sondern auch die Hitze Einfluss auf das Spiel haben würde. So einigten sich die beiden Vereine auf einen frühen Anpfiff (10 Uhr) und ausreichend Trinkpausen. Die Wormser nutzten diese Spielunterbrechungen für ihre Spielerwechsel. So wurde in Halbzeit eins und zwei jeweils eine ganze Formation ausgetauscht. Die Spieler, die zu Beginn auf dem Spielfeld standen, taten das dann auch wieder in Durchgang zwei.