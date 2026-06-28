Meslem-Dreierpack bei Wormatia-Debüt

Starker Einstand: Wormatias neuer Stürmer Belel Meslem erzielte in Hüffelsheim vier Tore. Foto: Sebastian Bohr

Schon vorab war klar, dass bei diesem Testspiel nicht nur der Gegner, sondern auch die Hitze Einfluss auf das Spiel haben würde. So einigten sich die beiden Vereine auf einen frühen Anpfiff (10 Uhr) und ausreichend Trinkpausen. Die Wormser nutzten diese Spielunterbrechungen für ihre Spielerwechsel. So wurde in Halbzeit eins und zwei jeweils eine ganze Formation ausgetauscht. Die Spieler, die zu Beginn auf dem Spielfeld standen, taten das dann auch wieder in Durchgang zwei.

Zum Spiel: Die Hüffelsheimer Gastgeber, die auf zahlreiche Spieler zu Beginn der Sommervorbereitung noch verzichten mussten (auch die ehemaligem Wormaten Tobias Edinger, Luca Baderschneider und Nik Rosenbaum fehlten), trafen als erstes. Doch aus Sicht der Hausherren blieb der Treffer von Nils Gräff (4.) das einzige Tor des Tages. Anschließend trafen nur noch die Gäste - mit Ausnahme des ehemaligen Wormatia-Spielers Malik Yerima, der unmittelbar nach Wiederanpfiff einen denkbar schlechten Start ins Spiel erwischte und ein Eigentor fabrizierte. Außerdem trafen für die Wormser in ihrem ersten Testspiel der Vorbereitung Wormatias neuer Stürmer Belel Meslem dreifach (Torfolge siehe unten), seine Positionskollegen Omar Hashem Sayed und Isaac Okwubor sowie Mendim Crnaveri und Mert Özkaya.