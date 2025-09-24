– Foto: SC Meschenich

Meschenich trennt sich nach Fehlstart von Trainer Orhan Yildiz Nur zwei Tore, 26 Gegentreffer – A-Ligist zieht früh die Reißleine Verlinkte Inhalte KL A Rhein-Erft Meschenich Orhan Yildiz

Vier Spiele, vier Niederlagen, Schlusslicht der Kreisliga A Rhein-Erft: Der SC Meschenich und Orhan Yildiz gehen nach nur wenigen Monaten wieder getrennte Wege.

Der SC Meschenich hat auf den schwachen Saisonstart reagiert und sich von Trainer Orhan Yildiz getrennt. Der 56-Jährige hatte die Mannschaft erst im Sommer übernommen, doch nach vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen mit nur zwei eigenen Treffern und 26 Gegentoren zog der Verein die Konsequenz. Mit einem Schnitt von 6,5 Gegentoren pro Partie rangiert der Vorjahresdritte derzeit auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga A Rhein-Erft. „Wir möchten uns bei Orhan für sein Engagement und seinen Einsatz in den vergangenen Monaten bedanken. Er hat die Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch menschlich geprägt und viel Herzblut in seine Arbeit gesteckt“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Der Klub betont, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. „Nach intensiven Gesprächen sind wir jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Ausrichtung den weiteren Weg erschweren würden. Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt für beide Seiten neue Chancen eröffnet.“

Yildiz bringt langjährige Erfahrung im Amateurfußball mit. Vor seinem Engagement in Meschenich trainierte er unter anderem den SC Brühl II in der Kreisliga C, den FC Flerzheim in der Kreisliga A Bonn, VTA Bonn in der Kreisliga B sowie den VfR Bachem, ebenfalls in der Kreisliga B. Für den SC Meschenich gilt es nun, schnell eine Lösung auf der Trainerbank zu finden, um in der Kreisliga A wieder in die Spur zu kommen. Bis dahin bedankte sich der Verein noch einmal ausdrücklich für die Arbeit von Yildiz: „Sein Einsatz auf und neben dem Platz war ein wichtiger Teil unserer Entwicklung – dafür sind wir sehr dankbar. Wir wünschen Orhan für seine sportliche Zukunft und auch privat nur das Beste.“