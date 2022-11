Mesanovic mit Doppelpack - „Zlatan“ spielt sich endgültig in Team eins 1. FC Garmisch-Partenkirchen schlägt BFC Wolfratshausen

Weil ein Youngster seine ersten Pflichtspielminuten im Bezirksligateam nutzte, sich mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Zugegeben: Initiator dieses schillernden Moments war BCF-Keeper Simon Oppolzer. Der hatte den Ball sicher am Fuß, und eigentlich war der 1. FC ob des knappen Vorsprungs nicht in der Position, in vorderster Front forsch anzulaufen. Doch was ist schon normal bei Selvedin Mesanovic, dem kaum berechenbaren Instinktfußballer. „Zlatan“ wird er im Mannschaftskreis genannt. In Anlehnung an den schwedischen Weltstar Ibrahimovic, dem das Toreschießen aus allen Lagen ähnlich leicht fiel. Mesanovic also steuerte auf Oppolzer zu, der versuchte den Haken nach innen – und lag auf der Nase. Der aus Sarajevo stammende Angreifer tippelte noch ein paar Schritte die Torauslinie entlang und schob den Ball dann zur Mitte, wo Noah Pawlak einziger Adressat war.