Mesanovic: Knie kaputt, Traum geplatzt und jetzt Keeper in der A-Liga Keeper von Schwarz-Weiß Düren über seine bewegte Karriere Verlinkte Inhalte Kreisliga A Düren SW Düren Armin Mesanovic

Zwischen Bosnien, Kroatien und Düren liegt eine ganze Fußballwelt – und doch verbindet sie Armin Mešanović. Zwei Jahre ist es her, dass Mešanović seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegte. Heute steht der 35-jährige Torhüter bei Schwarz-Weiß Düren in der Kreisliga A Düren zwischen den Pfosten – und bringt eine bewegte Karriere mit.

„Ich lebe nun seit zwei Jahren in Deutschland. Ich bin hierher gekommen, um bessere Lebens- und Berufsmöglichkeiten zu haben, aber auch um meinen Fußballweg in irgendeiner Form fortzusetzen, auch wenn nicht mehr auf professionellem Niveau wie früher“, erzählt Mešanović. Früher Profi in Bosnien und Kroatien

Seine Laufbahn begann in seiner Heimatstadt Goražde. Dort machte Mešanović bereits als Jugendlicher auf sich aufmerksam. „Meine Karriere begann in Goražde, und bereits mit vierzehneinhalb Jahren wurde ich der erste Torhüter der Seniorenmannschaft, mit der ich den Aufstieg in die zweite bosnische Liga erreichte. Später spielte ich für NK Krajisnik in der ersten Liga BiH, wo ich zwei volle Spielzeiten absolvierte", schildert der Schlussmann den beginn seiner Karriere. Ein Wechsel nach Kroatien öffnete ihm die Tür zum Profifußball. Beim Traditionsverein NK Rijeka in der ersten Liga angekommen, zwang Mešanović eine Knieverletzung allerdings seine aktive Laufbahn auf höchstem Niveau zu beenden.