Mesanovic holt auf – Schröter mit Tor-Flaute

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der A-Klassen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Christopher Schröter von den Sportfreunden Windach steht weiter an der Spitze der Torjägerliste. Allerdings zeigte sich der 24-Jährige nicht so trefffreudig wie zuletzt. Bei zwei Niederlagen seines Teams blieb er torlos, beim Remis gegen die DJK Schwabhausen gelang ihm immerhin wieder ein Treffer.
Die Gunst der Stunde konnte Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl zwar nicht gänzlich nutzen, doch er ist Schröter wieder ein Tor näher gekommen. Mit seinem Team kämpft Fichtner um den Aufstieg in die Kreisklasse. Der Torjäger erzielte mehr als die Hälfte der geschossenen Tore des SC Wörnsmühl.
Den dritten Platz hat sich Selvendin Mesanovic gesichert, der in den letzten Spielen insgesamt fünfmal getroffen hat. Nur gegen den TSV Oberammergau blieb Mesanovic, der auch schon ein Spiel für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Landesliga Südost bestreiten durfte, torlos.
1. Christopher Schröter, Sportfreunde Windach, A-Klasse Zugspitze 7: 33 Tore
2. Matthias Fichtner, SC Wörnsmühl, A-Klasse Zugspitze 4: 29 Tore
3. Selvendin Mesanovic, 1. FC Garmisch-P. II, A-Klasse Zugspitze 6: 27 Tore
4. Daniel Fischer, TSV Herrsching, A-Klasse Zugspitze 1: 26 Tore
5. Leon Ruder, Ethnikos Puchheim, A-Klasse Zugspitze 2: 23 Tore
6. Marvin Otto, TSV Oberammergau, A-Klasse Zugspitze 6: 22 Tore
7. Korbinian Ertl, ASV Eglfing, A-Klasse Zugspitze 5: 21 Tore
7. Benjamin Hastreiter, TSV Schäftlarn, A-Klasse Zugspitze 5: 21 Tore
7. Benedikt Lugmayr, 1. SC Gröbenzell II, A-Klasse Zugspitze 2: 21 Tore
7. Elias Socher, SV Reichling. A-Klasse Zugspitze 8: 21 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!