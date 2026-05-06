Mesanovic holt auf – Schröter mit Tor-Flaute

Christopher Schröter von den Sportfreunden Windach steht weiter an der Spitze der Torjägerliste. Allerdings zeigte sich der 24-Jährige nicht so trefffreudig wie zuletzt. Bei zwei Niederlagen seines Teams blieb er torlos, beim Remis gegen die DJK Schwabhausen gelang ihm immerhin wieder ein Treffer.

Die Gunst der Stunde konnte Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl zwar nicht gänzlich nutzen, doch er ist Schröter wieder ein Tor näher gekommen. Mit seinem Team kämpft Fichtner um den Aufstieg in die Kreisklasse. Der Torjäger erzielte mehr als die Hälfte der geschossenen Tore des SC Wörnsmühl.