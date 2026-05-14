Mervil Music übernimmt Traineramt bei Ballsport Eversburg Verein setzt nach dem Abstieg auf Kontinuität, Jugendförderung und stärkeren Zusammenhalt von Michael Eggert · Gestern, 23:42 Uhr · 0 Leser

Neuer Trainer bei Ballsport Eversburg ab Sommer Mervil Music – Foto: Ballsport Everburg - Y.Kaiser

Bei Ballsport Eversburg steht ein personeller Neuanfang bevor: Mervil Music wird künftig als Trainer das Projekt des Vereins begleiten. Music stammt selbst aus der Jugend von Ballsport und war in den vergangenen Jahren maßgeblich am Wiederaufstieg des SC Bosna beteiligt, wo er eine führende Rolle einnahm. Am vergangenen Mittwoch wurde er der Mannschaft bereits vorgestellt.

Mit dem aktuellen Trainer der ersten Mannschaft, Yannick Kaiser, verbindet Music eine langjährige Freundschaft seit Kindheitstagen. Beide absolvierten gemeinsam ihre Trainerlizenz und standen während ihrer Tätigkeiten bei unterschiedlichen Vereinen in engem Austausch. „Daher denke ich, dass Mervil der Richtige sein wird, um unser Projekt Ballsport als Trainer zu begleiten“, erklärte Kaiser. Nach dem bevorstehenden Abstieg aus der Kreisliga soll der Fokus zunächst auf einem sportlichen und strukturellen Neuaufbau liegen. Ziel sei es, den Zusammenhalt innerhalb des Vereins und der Mannschaft weiter zu stärken und wieder mehr Freude am Fußball zu entwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Nachwuchsarbeit liegen. Die A-Jugend soll schrittweise an den Herrenbereich herangeführt werden. Unterstützt wird Music dabei vom bisherigen Trainerteam mit Ivan Fernández und Enrique Estevez. Nach Angaben des Vereins wird zudem an weiteren personellen Ergänzungen gearbeitet. Yannik Kaiser kündigte an, sich durch das Engagement von Music künftig wieder stärker um organisatorische Aufgaben im und um den Verein kümmern zu können.