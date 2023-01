Mertzig, Folschette, CSO: wann wird wo getestet? Mertzig mit noch 6 anstehenden Tests, Folschette mit deren 8 und der CS Oberkorn bestreitet ebenfalls 6 Freundschaftsspiele

FC Sporting Mertzig

Bereits vorgestern bestritt Mertzig sein erstes Vorbereitungsspiel und musste sich in diesem mit 3-6 gegen BGL-Ligist Etzella geschlagen geben. Weiter gehen die Testspieltage bereits übermorgen, Samstag, mit einem Gastspiel in Bissen, mit Mersch ist eine Woche später ein weiterer Club aus der Ehrenpromotion in den „Burwisen“ zu Besuch. Auf drei tiefer eingestufte Gegner wird man dann zwischen dem 24.Januar und dem 6.Februar treffen, einzig Merl-Belair ist ein weiterer Verein aus der 1.Division, mit dem man sich messen wird.

>> Die kommenden Freundschaftsspiele von Sporting Mertzig

US Folschette

Noch ein Testspiel mehr als Mertzig wird Zweitdivsionär Folschette abhalten, das Team von Trainer Helio Brazinha wird entsprechend satte acht freundschaftliche Begegnungen vor dem Rückrundenauftakt am 26.Februar absolvieren. Los geht es am kommenden Dienstag in Itzig, bei Pratzerthal-Redingen und zum Schluss gegen Perlé trifft man auch auf zwei Nachbarvereine in der Wintervorbereitung.