Mertzig - das Testspielprogramm der Frauen Drittligist trägt vier Freundschaftsspiele aus

Vor knapp zwei Wochen berichteten wir bereits über das Testspielprogramm der Mertziger Herren, heute ist es nun an den Frauen des FC Sporting. Der Drittligist, der sich als Tabellenzweiter aktuell auf dem Barrageplatz der untersten Spielklasse im luxemburgischen Damenfußball befindet, wird in der Vorbereitung auf die Rückrunde insgesamt vier Testspiele austragen.

>> Die aktuelle Tabelle der Frauen-Liga 3

Den Anfang macht am 4.Februar ein Gastspiel in Diekirch, drei Wochen später schließt ein Heimspiel gegen Ell II die Vorbereitung ab, bevor am Wochenende des 4.März die Rückrunde mit einem Auswärtsspiel bei Merl-Bartringen II beginnt.