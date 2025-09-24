Mertsch macht den Unterschied

Mit seinen 1,95 Metern und 100 Kilogramm ist der bullige Angreifer kaum zu stoppen, zumal er in Melsungen einen echten Sahnetag erwischte: „Ich habe mich gut gefühlt und mir sind viele Dinge gelungen. Wir hatten viele Ballgewinne im letzten Drittel, wodurch man als Stürmer auch viele Aktionen bekommt. An dem Tag war ich konsequent genug, um daraus etwas Zählbares zu kreieren.“

Tabellarisch läuft es für die Edermünder nach dem Aufstieg ohnehin besser als erwartet. „Hätte mir jemand vor der Saison gesagt, dass wir jetzt so dastehen, hätte ich sofort unterschrieben. Ich bin sehr stolz auf das Team und was es jede Woche abruft“, betont Mertsch, der seine fußballerische Heimat beim SC Edermünde hat. Persönlich will der Werder-Bremen-Fan weiter an sich arbeiten: „Ich glaube, dass ich noch Potenzial habe, was ich nicht ausgeschöpft habe. Durch meine Trainer und die Mannschaft habe ich das perfekte Umfeld, um mich weiter zu verbessern.“

Vor dem nächsten Spiel beim FC Homberg warnt der Stürmer trotz Tabellenkonstellation vor Überheblichkeit: „Jeder würde sagen: ‚Edermünde muss das gewinnen.‘ Aber jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Homberg wird alles geben, um uns das Leben schwer zu machen – wir müssen 90 Minuten arbeiten, um die Punkte mitzunehmen.“