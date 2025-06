Mertert-Wasserbillig krönt Saison mit Aufstieg

Zweitdivisionär Mertert-Wasserbillig versuchte gleich zu Spielbeginn seine starke Offensive in Szene zu setzen, als Reuland nach nur 6 Minuten nur den Pfosten traf und FC 72-Keeper Ewertz in der Anfangsphase gleich zweimal eingreifen musste. Nach einer Viertelstunde wurde Erpeldingen durch einen Kopfball erstmals gefährlich, danach verflachte die Partie zusehends. Die UMW hatte zwar ein Chancenplus, doch Hochkaräter blieben bis zum Seitenwechsel aus. Vereinslegende Angelsberg, der für das Relegationsspiel reaktivierte worden war, köpfte kurz nach Wiederbeginn um ein Haar das 1:0.

Erpeldingen kam zu einem weiteren Abschluss, ehe Ewertz auf der anderen Seite eine Flanke nicht festhalten konnte und Stefanetti sich mit dem 1:0 für Mertert-Wasserbillig bedankte (55.‘). Keine 10 Minuten danach erhöhte Mehanovic nach einem Konter auf 2:0 (63.‘). Bis in die Nachspielzeit hinein blieb das Team aus dem 2.Bezirk der 2.Division bei strömendem Regen am Drücker, dann gelang Dammicco aber das Anschlusstor (1:2, 90.‘+4). Dieses kam aber zu spät, so dass Erpeldingen den Abstieg hinnehmen muss während Mertert-Wasserbillig in einer Saison des Umbruchs der Aufstieg in die 1.Division gelingt!