Mertens: "Wenn wir erneut drinbleiben, ist das ein großer Erfolg!" TuSpo Mengeringhausen mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden

An der Zielsetzung "Klassenerhalt" hat sich beim TuSpo nichts geändert. Für den Verein wäre es ein Erfolg, wenn man den Ligaerhalt erneut packen würde. Dazu geht die Vorbereitung bereits am 21. Januar los. "Wir bereiten uns in Soccerhallen, auf Kusntrasenplätzen, bei Hallen- und Laufeinheiten sowie auf unserer "Asche" vor", so Thomas Mertens, Geschäftsführer Finanzen und Sport in Mengeringhausen.

"Der Übergang vom Trainer Gutmann auf Trainer Gries lief überraschend reibungslos. Die jungen Spieler haben schnell Fuß gefasst und die in der Vorsaison lange verletzten Leistungsträger knüpfen langsam wieder an die alte Form an", erklärt Mertens weiter, sieht aber vor allem in der Kaderbreite noch Probleme: "Das Gerüst des Kaders ist zu dünn. Hinter der Nummer 15 oder 16 ist das Loch zu groß. Zudem tun wir uns beim Tore schießen schwer und machen zu viele leichte Fehler, die der Gegner meist gnadenlos bestraft und zu Gegentoren führen."