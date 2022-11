Mertens-Abstauber rettet Glehner Damen Punkt in Kaldenkirchen

Mit einem Abstauber nach einem überragenden Freistoß von Gina Holtappels rettete Lena Mertens den Damen des SV Glehn ein 2:2 (1:0)-Remis bei Landesliga-Absteiger TSV Kaldenkirchen. Die Elf von Christopher Papadopoulos und Christian Kaiser musste zwar den ersten Punktverlust nach neun Siegen in Serie zum Start hinnehmen, darf aber angesichts von drei Punkten Vorsprung und dem um sechs Treffer besseren Torverhältnisses gegenüber dem SC Grimlinghausen, der sich an Kaldenkirchen vorbei auf den zweiten Tabellenplatz vorschob, rechnen. Während Glehn nach dem spielfreien Wochenende am Totensonntag den Tabellensiebten SpVgg Odenkirchen empfängt, treffen in Neuss Grimlinghausen und Kaldenkirchen aufeinander.

„Vermutlich war die erste Halbzeit spielerisch das Beste, was wir in dieser Saison bisher gezeigt haben“, sagte Papadopoulos nach dem Spiel. Nach einer Ecke von Luisa Gralla traf Kapitänin Laura Otto akrobatisch per Hacke (41.). Kurz danach hatte Lena Heisters das 2:0 auf dem Fuß, doch nach Zuarbeit von Jennifer Söring setzte „Hasi“ den Ball aus zentraler Position über das Tor. Dazu wurden drei Angriffe der Glehnerinnen wegen vermeintlichen Abseits zurückgepfiffen. Kaldenkirchen hatte mit einem Lattentreffer aber ebenfalls eine gefährliche Aktion in den ersten 45 Minuten.