Merten will im Heimspiel gegen die Fortuna „wieder aufstehen“ Mittelrheinliga: Mit dem SSV Merten und der Zweitauswahl von Fortuna Köln stehen sich am Sonntag zwei Tabellennachbarn gegenüber. Im direkten Duell soll der Anschluss an die Spitzenplätze gewahrt werden. von Tom Kunze · Heute, 14:59 Uhr · 0 Leser

SSV-Coach Bünyamin Kilic hofft auf einen Heimdreier gegen die Fortuna. – Foto: LaBimba

Nach einer durchaus unglücklichen Auswärtspleite bei Aufstiegsanwärter SV Eintracht Hohkeppel in der Vorwoche peilt der SSV Merten gegen Verfolger Fortuna Köln II nun drei Punkte an. Die Fortuna hingegen ist – nach einem souveränen Heimerfolg über Kellerkind FC Hennef 05 – darauf aus, mit dem Kontrahenten gleichzuziehen. Dafür benötigt die Elf von Chefcoach Iraklis Metaxas drei Zähler.

Einzig drei Punkte trennen die beiden aufeinandertreffenden Team tabellarisch voneinander, was für das ausgeglichene Niveau zwischen dem SSV und auch der Drittliga-Vertretung aus Köln spricht. Dieses war schon im Hinspiel klar erkennbar, als sich die Tabellennachbarn – nach wilder Schlussphase und spektakulärer Mertener Aufholjagd - schlussendlich mit 2:2 trennten. Im direkten Duell sind beide Teams nun auf drei Punkte aus, um einen Platz im oberen Tabellendrittel weiter zu festigen. Während die Hausherren einzig drei Zähler hinter dem Tabellendritten VfL Vichttal rangieren, folgt die Fortuna mit weiteren drei Punkten Rückstand auf Platz sieben. Kilic: „Spielerisch eine absolute Top-Mannschaft“ Aus Sicht von Merten-Coach Bünyamin Kilic - der mit dem SSV vor zwei Jahren aus der Landesliga aufstieg und anschließend zur sensationellen Vizemeisterschaft führte - ist die Fortuna mehr als nur ein „normaler“ Gegner: „Ich habe schon in der Hinrunde betont, dass diese Mannschaft das Potenzial zur Top fünf hat. Man weiß nie, wer aus dem Profikader herunterkommt - dadurch sind sie schwer berechenbar“, weiß der 39-jährige Übungsleiter und ergänzt: „Sie sind physisch und mental stark, haben zudem spielerisch eine absolute Top-Mannschaft mit einer Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern.“

Merten visiert oberes Tabellendrittel an Mit Blick auf die 1:2-Schlappe in Hohkeppel vergangene Woche – bei der Merten nahezu eine ganze Hälfte lang in Unterzahl agierte – zeigt sich Kilic zwiegespalten. Einerseits sei es angesichts der Qualitäten und der Aufstiegsambitionen Hohkeppels „sicherlich kein Beinbruch, dort zu verlieren.“ Andererseits habe das Spiel aus Sicht des Tabellenfünften einen mehr als unglücklichen Verlauf genommen: „Uns wurde ein Tor nicht gegeben, obwohl der Ball deutlich hinter der Linie war. Auch der Platzverweis entstand aus unserer Sicht nach einer Schwalbe des Gegenspielers, und einige der verteilten Gelben Karten waren nachweislich keine Fouls“, ärgert sich der Chefcoach im Nachhinein. Dennoch obliege der Fokus jetzt ausschließlich dem Heimduell gegen den unmittelbaren Konkurrenten am Sonntag, bei der eine Reaktion auf die jüngste Niederlage auf der Agenda stehe: „Nach der Niederlage in Hohkeppel müssen wir wieder aufstehen. Wir haben durch die lange Unterzahl viel Kraft gelassen. Jetzt wird es nicht nur physisch, sondern vor allem mental eine Herausforderung, wieder in die Spur zu kommen“, gibt Kilic die Marschroute klar vor und versichert hinsichtlich des festgelegten Saisonziels: „Wir wollen im oberen Tabellendrittel landen und gehen in das Spiel mit dem klaren Ziel, zu gewinnen.“