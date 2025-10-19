Merten stoppt Auswärtsfluch – Hennef stürzt tiefer in die Krise

Der SSV Merten bleibt oben dran und feiert beim FC Hennef 05 den ersten Auswärtssieg der Saison. Während Trainer Bünyamin Kilic die „Mentalität“ seiner Mannschaft lobt, wächst die Sorge beim Tabellenfünfzehnten aus Hennef.

Merten erwischte vor 225 Zuschauern im Sportpark Hennef den besseren Start. Berat-Mehmet Kocatepe traf bereits in der 12. Minute per Kopf zur Führung, nachdem sich die Gäste aggressiv in die Partie kämpften. Für Hennef blieb offensiv lange nur Stückwerk. „Merten kommt auf jeden Fall aggressiver ins Spiel als wir und geht dann völlig verdient auch 1:0 in Führung", so Hennefs Sportchef Frank Fußhöller.

Erst um die 30. Minute kam Hennef zu zwei Chancen, verpasste jedoch einen möglichen Ausgleich. „Merten war die wesentlich reifere Mannschaft, die besser in den Zweikämpfen drin war“, analysierte Fußhöller. „Merten ist verdient als Sieger vom Platz gegangen.“

Chancenwucher, aber klare Sache

Kurz nach der Pause erhöhte Michael Okoroafor (53.) auf 0:2. Hennef fand keine Antwort mehr – zu kompakt stand die defensive Ordnung der Gäste, die das Spiel kontrollierten. In der sechsten Minute der Nachspielzeit setzte Abdenbi Oubelkhiri den Schlusspunkt zum 0:3.

Gästetrainer Bünyamin Kilic sprach von einem hochverdienten Erfolg und lobte sein Team:

„Das ist ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass wir auswärts noch keinen Sieg hatten. Endlich Auswärtsfluch besiegt. Wir haben sehr viele Top-Chancen gehabt. Pfostentreffer, Eins-gegen-eins-Situationen, ein Ball wird auf der Linie geklärt – wir hätten höher gewinnen können.“

Merten zeigt Reife – trotz Ausfällen

Besonders beeindruckt war Kilic von der Einstellung seiner Mannschaft: „Wir haben heute eine sehr gute Mentalität gezeigt. Letztes Jahr haben wir beide Spiele gegen Hennef verloren – heute wollten wir etwas gut machen.“

Der Coach musste kurzfristig improvisieren: Hamza Salman und Shahin Biniaz fielen aus. Bilal El Morabiti und Adrian Engels rückten dafür in die Startelf. „Somit waren wir wieder jünger als noch vor einer Woche.“

Krise in Hennef spitzt sich zu

Mit nur vier Punkten bleibt Hennef auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Nils Teixeira steckt fest. Erst ein Sieg aus acht Spielen steht zu Buche, das Torverhältnis von 9:22 unterstreicht die Probleme.

Blick nach vorne

Merten reist am kommenden Freitag zu den Sportfreunden nach Düren, bevor es danach zu Hause gegen Frechen 20 geht. Kilic bleibt selbstbewusst: „Es könnte sich eine Zweiklassengesellschaft bilden. Aber wir sind dabei – nach zehn Spieltagen kann man ein kleines Resümee ziehen.“

Für Hennef dagegen wird es nach unten immer enger. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob das Team die Kurve bekommt.