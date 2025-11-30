Merten nutzt Porzer Fehler eiskalt – und springt auf Rang fünf

Die SpVg Porz stemmte sich über eine Stunde gegen die nächste Niederlage, doch am Ende setzte sich der SSV Merten durch. Ein Elfmeter, ein kapitaler Fehler und ein sauber ausgespielter Konter entschieden ein lange ausgeglichenes Spiel, das Merten mit 3:0 gewann – und damit auf 23 Punkte und Platz fünf springt. Porz dagegen rutscht nach der dritten Niederlage in Folge auf Rang zwölf ab.

Trainer Jonas Wendt sah seine Mannschaft zunächst „ein Stück weit auf Augenhöhe“. Porz traf nur die Unterkante der Latte, während auf der anderen Seite Torwart Markus Wollnik „sehr, sehr stark hielt“. Wendt sprach von einem „typischen 0:0-Spiel“, in dem Merten zwar deutlichere Feldvorteile hatte, „aber nicht wirklich zwingend“ wurde.

SSV-Coach Bünyamin Kilic schilderte die erste Hälfte ähnlich – mit dem entscheidenden Zusatz, dass seine Mannschaft mehrere riesige Chancen liegen ließ. Die Möglichkeit von Max Decker, der nach einer Ecke „das praktisch leere Tor“ vor sich hatte: „Da fehlt schon die Killer-Mentalität. Dann denkst du dir, es geht schon wieder so weiter wie in den Wochen zuvor.“ Einzig zwischen der 30. und 40. Minute sah Kilic sein Team schwimmen: „Da haben wir den Gegner eingeladen. Porz hatte zwei gute Möglichkeiten.“

Ein Foulelfmeter dreht das Spiel – Wendt spricht von „C-Jugendverhalten“

Nach der Pause kippte die Begegnung endgültig. Porz fand kaum noch Entlastung, doch Merten bekam den Ball weiterhin nicht über die Linie – bis ein ungestümes Einsteigen im Strafraum die Partie aufschloss. Wendt machte seinem jungen Spieler keinen Vorwurf, nannte das Foul aber „C-Jugendverhalten“: „In so einer Situation ist es natürlich maximal bitter. Das darf nicht passieren – vor allem nicht bei 0:0 auf diesem Niveau.“

Für Kilic war die Entscheidung klar: „Der Elfmeter war berechtigt – Jerome Propheter wird klar gefoult.“ Propheter, nach Verletzung erstmals wieder in der Startelf, habe „das Team angeführt“ und seine Präsenz auf die Mannschaft übertragen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Michael Okoroafor sicher – 0:1 (72.).

Kaum hatte Porz den Rückstand verdaut, folgte der nächste Nackenschlag. Ein Rückpass geriet zu kurz, Emirhan Özen spritzte dazwischen, „umkurvte den Torwart und schob rein“ (78.). Wendt sprach von einem „kapitalen Schnitzer“, der seinem Team „völlig das Genick bricht“.

Die Einwechslungen wurden zum Mertener Schlüssel. Kilic lobte: „Alle Einwechselspieler haben voll gegriffen.“ Özen war an beiden späteren Toren beteiligt, das 0:3 durch Abdenbi Oubelkhiri (83.) bereitete er mit Übersicht vor. Auch Monir Hassan brachte nochmal Wucht ins Offensivspiel.

Wendt war nach der dritten Niederlage frustiert: „Der Schiedsrichter hat ein gutes Spiel gemacht, eine klare Linie.“ Lediglich eine Szene störte ihn: eine Unterbrechung wegen vermeintlichen hohen Beins, obwohl sein Team „gefühlt durch gewesen wäre“.

Doch insgesamt blieb er selbstkritisch: „Gegen solche Gegner muss an so einem Tag einfach viel passen. Das war heute nicht der Fall.“ Die frühe Verletzung von Sechser Buhari-Ibn Tusina tat zudem weh: „Das ist ein Schlüsselspieler für uns.“

Merten zeigt, warum sie oben stehen

Kilic betonte, wie schwer dieses Auswärtsspiel traditionell sei: „In Porz sind schon einige gestolpert – wie Bonn letztes Jahr oder Hohkeppel dieses Jahr.“ Umso mehr freute er sich über die Art des Sieges:„Wir mussten ackern, kämpfen, wirklich alles reinhauen. Das ist das A und O, was Merten ausmacht.“

Gleichzeitig war er ehrlich genug, den Spielverlauf einzuordnen: „Wenn Etienne Kamms Lattentreffer reingeht, wird es extrem eklig.“