Merten kommt in Schafhausen auf dem Zahnfleisch daher

Der SSV Merten geht am Sonntag gegen Union Schafhausen als klarer Favorit ins Rennen – und ist dennoch gewarnt. Beim Tabellenletzten Union Schafhausen (17 Punkte) müssen die stark ersatzgeschwächten Mertener alles abrufen, um im Rennen um die Spitzenplätze der Mittelrheinliga weiter Kurs zu halten. Die Gastgeber zeigten zuletzt Moral und erkämpften sich am Mittwoch ein Last-Minute-Remis gegen Porz.

Kilic weiß um die schwierigen Rahmenbedingungen am Sonntag. "Ein wahrscheinlich trockener Rasenplatz , hoher Rasen, kein top gepflegter Rasen – so hört man es", sagte er und warnte vor der kampfstarken Union. "Aber wir können auch kämpfen. Wir werden alles raushauen."

Der SSV Merten selbst musste beim jüngsten 2:2 gegen den FC Hürth eine bittere Erfahrung machen. Zwei Gegentore in der Nachspielzeit verhinderten den siebten Sieg in Serie. "Das ist total nervig, ein total absurdes Ergebnis", ärgerte sich Trainer Bünyamin Kilic. "Im Fußball geht es nur um die drei Punkte, nur um Tore schießen, mehr nicht."

Kilic: "Weiß nicht, ob wir elf Mann haben"

Trotz aller Vorsicht ist die Marschroute klar: "Wir wollen den fairen Wettbewerb forcieren und weiterhin oben stehen. Ich denke, in den Top-5 werden wir die Saison abschließen – am liebsten natürlich so weit vorne wie möglich."