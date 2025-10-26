Merten ist zu stark für die Sportfreunde

Die Sportfreunde Düren haben ihr Heimspiel in der Fußball-Mittelrheinliga verdient verloren. Der SSV Merten erwies sich am Freitagabend beim 0:4 (0:2) als zu hohe Hürde im Oststadion.

„Merten ist nicht die Mannschaft, gegen die wir punkten müssen“, musste Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan die Niederlage nach dem Schlusspfiff anerkennen. Er sagte aber auch: „Ich kann mit der Art und Weise, mit unserem Auftreten, heute besser leben, als vorige Woche in Bornheim. Wir haben den Kampf angenommen.“

„Ich glaube, dass der taktische Plan heute aufgegangen ist, tief zu stehen und Merten kommen zu lassen“, sagte der Trainer dann auch nach der Partie.

Nach dem 0:2 in der Vorwoche in Bornheim hatte Marcel Demircan die Marschroute ausgegeben, tief zu stehen. Und er hatte für einige personelle Überraschungen gesorgt. Leon Chrisanth, sonst eher offensiv unterwegs, verteidigte rechts, vor ihm spielte Rechtsverteidiger Brandon Kanzi. Für den gesperrten Hagen Blohm rückte Bang-won Choi auf die linke Abwehrseite. Die Fünferkette komplettierten Tobias Frohn, Peer Iven und Inan Sengül. In vorderster Front versuchte sich Hiroto Yamashita.

Marcel Demircan selbst nahm auch auf ungewohnter Position Platz. In Bornheim hatte er kurz vor Schluss die rote Karte gesehen und durfte im Oststadion nun nicht auf die Bank, sondern musste das Spiel auf den Zuschauerrängen verfolgen.

Von dort aus sah er von der ersten Sekunde an sehr aktive und gewohnt aggressive Mertener, die früh drauf gingen und den Aufsteiger unter druck setzten. Das Spiel war erst wenige Sekunden alt, da verzeichnete die Gäste den ersten Torabschluss, in den ersten Minuten sammelten sie schon die ersten Ecken.

Frühe Führung

Die Sportfreunde hingegen taten sich schwer, Akzente nach vorne zu setzen und so dauerte es nicht lange, bis die Gäste in Führung gingen. In der 13. Minute wurde ein Einwurf von der rechten Seite verlängert, Düren konnte nicht klären und der Ball fand den Weg zu Max Adrian Engels, der mit einem satten Schuss ins kurze Ecke aus halblinker Position im Strafraum Pascal Müller überwand.

Es dauerte bis zur 18. Minute, ehe die Gastgeber sich offensive anmeldeten. Selim Düskün zog mit dem schwächeren linken Fuß ab, sein Ball ging am Tor vorbei. Auf der Gegenseite wäre im Gegenzug fast das 0:2 gefallen, Eliot Albert verzog jedoch aus fünf Metern.

Fernschüsse ohne Erfolg

Bei den Gastgebern blieb es bei Fernschüssen. Dominik Klepgen und Bang-won Choi wurden nacheinander geblockt, die anschließende Ecke wurde zu Choi geklärt, der es erneut aus rund 28 Metern versuchte, aber deutlich zu hoch zielte.

Auf der anderen Seite pfiff der Schiedsrichter Freistoß an der Außenlinie für Merten. Der Ball segelte in den Strafraum, Merten-Stürmer Michael Okoroafor nutzte den großzügigen Freiraum und köpfte ein (34.). „Individuelle Fehler werden in der Liga einfach brutal bestraft“, analysierte der Sportfreunde-Coach.

Vier Minuten später wäre fast das 0:3 gefallen, Albert traf jedoch nur die Unterkante der Latte.

Gashani an die Latte

In der 40. Minute hatten dann alle, die es mit den Sportfreunden halten, den Torschrei auf den Lippen. Ein Freistoß von Inan Sengül wurde zunächst geklärt, Peer Iven machte ihn per Kopf wieder scharf und aus 14 Metern traf Halil Gashani per Dropkick nur die Latte. Kurz danach ging es in die Kabinen.

Die Hoffnungen derer, die nun an eine Wende glaubten, erhielten wenige Sekunden nach Wiederanpfiff einen erheblichen Dämpfer. Merten spielte gleich wieder nach vorne, nach einer Flanke von Pascal Köpp tauchte Rikiya Ohashi vor Pascal Müller auf und nickte unbedrängt zum 0:3 ein (46.).

Die Gäste blieben auf dem Gaspedal, pushten sich lautstark und belohnten sich in Minute 52 zum vierten Mal. Ex-Profi und -Alemanne, der Merten als Innenverteidiger anführte, köpfte nach einem Freistoß von rechts wieder aus wenigen Metern ein. Damit war der Drops gelutscht.

Nicht aufgesteckt

Die Sportfreunde steckten jedoch nicht auf, durch die Einwechslungen kam frischer Wind rein. Nach einem Freistoß von Dominik Klepgen verpasste Hiroto Yamashita knapp (58.), in Minute 60 spielte der eingewechselte Niklas Mandelartz bei einem Konter zu ungenau auf Klepgen.

Pascal Müller verhinderte dann das 0:5. Nach einem blitzsauberen Spielzug lief Okoroafor alleine auf ihn zu, der Dürener Schlussmann blieb Sieger im Eins-gegen-Eins-Duell.

Ehrentreffer verpasst

Für Düren verpasste der ebenfalls eingewechselte Koray Karabulut den Ehrentreffer, als er aus 16 Metern verzog, zuvor hatte Abdenbi Oubelkhiri aus nur fünf Metern erneut das 0:5 verpasst.

„Merten hat es richtig gut gemacht heute“, räumte Demircan ein. Und er sagte: „Wir sind immer noch in einem Lernprozess, befinden uns aber gleichzeitig im Abstiegskampf. Das ist neu für uns. Wir müssen die Punkte woanders holen.“

Sportfreunde Düren: Müller - Choi, Frohn (57. Kurtaliqi), Iven, Sengül, Chrisanth (55. Mandelartz) - Düskün, Gashani (68. Fuhrmann), D. Klepgen (78. Karabulut), Kanzi (72. Görich) - Yamashita

