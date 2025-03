Merten im Top-Spiel gegen Königsdorf – Hennef im Abstiegskrimi

Der 19. Spieltag der Mittelrheinliga hält mit dem Duell zwischen dem SSV Merten und dem TuS Blau-Weiß Königsdorf ein echtes Topspiel bereit – Zweiter gegen Vierter, beide mit Ambitionen auf die Vizemeisterschaft. Besonders brisant: Mit Mohamed Rabia trifft ein Königsdorfer Winter-Abgang auf seinen Ex-Klub. Am anderen Ende der Tabelle empfängt der FC Hennef den FV Bonn-Endenich zum Abstiegskracher – ein Spiel, das in beide Richtungen enorm an Bedeutung gewinnen könnte. Hennef will den Vorsprung ausbauen, Endenich hofft auf ein Déjà-vu nach dem 3:1-Hinspielsieg. Für beide Teams geht es um weit mehr als nur drei Punkte.

Bei Hennef gibt es personell gute Nachrichten. „Gottseidank sieht es im Vergleich zum Siegburg-Spiel deutlich besser aus“, so Özyurt. „Johannes Siregar, Hannes Viehweger und Hajdar Shala kehren in den Kader zurück. Lukas Harden und Luah Mahessa sind auch wieder im Training.“

Die Hinrundenpartie gewann Endenich mit 3:1. Wiederholung nicht ausgeschlossen – wenn es gelingt, die fußballerische Qualität mit dem Willen im Abstiegskampf zu verbinden. „Die Intensität, den Willen und die individuelle Klasse, die wir zweifelsohne haben, die müssen wir am Sonntag auch abrufen, um in Hennef etwas Zählbares mitzunehmen“, fordert Meybodi.

Endenich hatte am vergangenen Wochenende trotz Unterzahl ein 1:1 gegen Union Schafhausen geholt. „Da waren wir auch mit zehn Mann auf jeden Fall die bessere Mannschaft“, so Meybodi. „Aber am Ende des Tages haben mir persönlich die spielerischen Elemente gefehlt.“

Wenn der 13. den 14. empfängt, steht mehr als ein gewöhnliches Punktspiel an. Der FC Hennef 05 (19 Punkte) trifft am Sonntag auf den FV Bonn-Endenich (14 Punkte). Beide Mannschaften kämpfen ums sportliche Überleben in der Mittelrheinliga, das direkte Duell ist ein echtes „Sechs-Punkte-Spiel“.

Mit einem Heimsieg könnte sich der FC Wegberg-Beeck weiter oben festsetzen und vom Top-Spiel in Merten profitieren. Doch auch Hürth, das bislang auf acht Unentschieden kommt, dürfte alles daransetzen, erneut zu punkten – zumal das Team von Oliver Heitmann in dieser Saison auswärts schon oft seine Stabilität bewiesen hat.

Seine Mannschaft möchte den positiven Trend fortsetzen: „Wir wollen unsere zwei Siege in Folge sehr gerne am Sonntag weiter ausbauen, wissen aber, dass ein dickes Brett vor uns liegt.“ Personell stehen dem SSV wieder alle Akteure zur Verfügung – auch die zuletzt Gelbgesperrten kehren zurück in den Kader. Ein besonderes Wiedersehen gibt es mit den früheren Siegburger Spielern Joran Sobiech und Ibrahim Hajri, die inzwischen für die U23 der Fortuna auflaufen.

Nach dem 5:3-Erfolg der Fortuna im Nachholspiel gegen Weiden am Mittwochabend trennen die Komorowski-Elf und den Siegburger SV nur ein Zähler. Siegburgs Trainer Alex Otto sieht die Partie als Spiel zweier gleichwertiger Teams – wie bereits im Hinspiel, das seine Mannschaft mit 1:0 für sich entscheiden konnte: "Schon im Hinspiel war es ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, damals mit dem besseren Ende für uns. Es ist immer schwer einzuschätzen, welche Spieler der Fortuna am Sonntag gegen uns auflaufen werden. Da die Erste von Fortuna am Samstag spielfrei hat, gehen wir von einer größeren Unterstützung von oben aus.“

Pesch ist heiß auf Weiden – „Haben was gutzumachen“ Gastgeber Weiden steht nach fünf Niederlagen im Jahr 2025 weiter bei 27 Punkten und ist auf Rang acht abgerutscht. Der FC Pesch liegt mit 20 Punkten auf Platz elf und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Keseroglu: "Wir wissen was Weiden kann und was nicht" Das Hinspiel hatte Weiden deutlich mit 5:2 gewonnen. "Das war das schlechteste Spiel von uns in der Saison", sagt Peschs Trainer Abdullah Keseroglu rückblickend. „Wir wollen einfach ein besseres Spiel, bessere Leistung zeigen als in der Hinrunde.“ Die Vorzeichen sind diesmal andere: Während Weiden am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Fortuna Köln II (3:5) antrat, hat Pesch eine intensive Traingswoche hinter sich. Keseroglu deshalb nicht an einen physischen Vorteil: „Die Doppelbelastung ist immer relativ. Das Spiel ist immer eine andere Belastung, ein anderer Aufwand. Aber jetzt haben die zu Hause gespielt und werden sich wahrscheinlich trotzdem regenerieren.“ Man bereite sich „ganz normal“ auf ein starkes Weidener Team vor: „Wir wissen ganz genau, was Weiden kann und was sie auch nicht können.“ Der Match-Plan bleibt jedoch ein Geheimnis des 37-Jährigen: "Was wir besser machen müssen behalte ich natürlich für mich." Trotz der knappen Tabellensituation sieht der Trainer sein Team im Aufwind: "Das 1:1 gegen Beeck hat uns sehr gut getan. Besonders unsere gute Leistung, sowohl offensiv als auch defensiv.“ Für das Spiel in Weiden kann er personell fast aus dem Vollen schöpfen: „Maik Marquardt war gesperrt, der ist wieder frei. Kaan Akca, unser Kapitän, hat wieder eine weitere Trainingswoche. Mal schauen, ob das Sonntag für den Einsatz reicht.“ Keseroglus Ziel für Sonntag ist klar: „Mindestens ein Tor mehr schießen als Gegner. Das würde mir schon reichen, dass wir da drei Punkte mitnehmen.“

So., 30.03.2025, 15:30 Uhr FC Teutonia Weiden Weiden FC Pesch Pesch 15:30 PUSH

------------------------------

Eine klare Sache war das Hinspiel zwischen dem Bonner SC und Union Schafhausen. – Foto: Boris Hempel

Bonner SC will nach Porz-Pleite zurück in die Spur finden Am Sonntag trifft Spitzenreiter Bonner SC in der Mittelrheinliga auf Union Schafhausen – ein Duell mit klarer Rollenverteilung. Die Gastgeber stehen mit nur 13 Punkten auf dem 15. Platz und haben am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen den FV Bonn-Endenich ihren ersten Zähler im Jahr 2025 eingefahren. Für Schafhausen zählt im Kampf gegen den Abstieg jeder Punkt. Ganz anders sieht es beim Bonner SC aus: Der Ligaprimus hat bislang eine herausragende Saison gespielt, kassierte aber am vergangenen Spieltag eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen Kellerkind SpVg Porz – die zweite Pleite im Sportpark Nord in dieser Spielzeit. Trainer Sascha Glatzel dürfte seine Mannschaft im Vorfeld der Partie entsprechend eindringlich gewarnt haben, nicht noch einmal leichtfertig Punkte zu verschenken. Im Hinspiel ließ der BSC nichts anbrennen und siegte souverän mit 5:0. Ein ähnlicher Auftritt dürfte das Ziel sein, um den Vorsprung auf die Verfolger aus Wegberg-Beeck, Merten, Siegburg und Königsdorf zu verteidigen. Doch Union Schafhausen will sich mit Trainer Jochen Küppers teuer verkaufen – und den Favoriten wie zuletzt Porz erneut ins Stolpern bringen.

So., 30.03.2025, 15:15 Uhr Union Schafhausen Schafhausen Bonner SC Bonner SC 15:15 live PUSH

------------------------------ Spitzenspiel in Merten: Königsdorf fordert die Kilic-Elf heraus

Wenn der Tabellenzweite auf den Vierten trifft, ist Spannung garantiert – und genau das erwartet die Zuschauer am Sonntag in der Mittelrheinliga, wenn der SSV Merten den TuS Blau-Weiß Königsdorf empfängt. Mit 34 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic aktuell auf Platz zwei, drei Zähler vor dem formstarken Verfolger aus Frechen. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Königsdorf – Merten hat also noch eine Rechnung offen. Deuker: "Ein Spitz-auf-Knopf-Spiel" „War ein gutes Gefühl, gegen starke Vichttaler da zu gewinnen, auch wenn sie auf dem letzten Tabellenplatz stehen“, blickt Kilic auf den 4:2-Erfolg vom vergangenen Wochenende zurück. "Die Verletztenlage ist noch nicht entspannt, die Kranken sind weiterhin krank“, ergänzt der Coach mit Blick auf die angespannte Personalsituation. Besonders im Fokus steht am Sonntag Mohamed Rabia, der im Winter aus Königsdorf zu Merten wechselte und zuletzt "herausragende Spiele" abergeliefer hat: "Ich denke, dass das für ihn ein besonderes Spiel ist.“ Der 24-jährige ist allerdings angeschlagen, sein Einsatz gegen seinen Ex-Klub noch fraglich. Auch Albert Deuker, Trainer der Gäste, weiß um die Bedeutung des Spiels: „Merten hat einen speziellen Stil, den es zu kontrollieren gilt. Es ist schön, wieder ein Spitz-auf-Knopf-Spiel zu spielen, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Nach dem 21:0-Kantersieg gegen Weidens Zweitvertretung und der daraus resultierenden medialen Aufmerksamkeit bleibt Deuker gelassen: „Schön, dass die Leute mal wieder was zu klicken hatten, das Sportliche interessiert ja eh keinen mehr.“ Immerhin kann er fast auf seinen kompletten Kader zurückgreifen und aus dem Vollen schöpfen. Für beide Teams geht es um viel – nicht nur um Punkte, sondern auch um die Platzierung in einer Liga, in der der Bonner SC dem Rest enteilt scheint. Der erste Platz seit für den Bonner SC reserviert, doch Kilic bringt es auf den Punkt: „Platz 2, die Vizemeisterschaft, ist gefühlt wieder ein Meistertitel diese Saison.“

------------------------------

Frechen 20 peilt Heimsieg an – Vichttal unter Druck Mit inzwischen acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer hat der VfL Vichttal gegen die SpVg Frechen nichts zu verlieren. Das Hinspiel gewannen die Frechener mit 3:1. Nun soll im Rückspiel der nächste Sieg folgen – auch wenn Trainer Okan Özbay vor dem Gegner warnt: "Wir stellen uns auf das bestmögliche Vichttal ein. Das heißt, wir erwarten die beste Performance von unserem Gegner, dementsprechend auch eine große Wucht in der Offensive. Vichttal hat mit Sinan Ak und Henrik Artz eine top Außenbesetzung und eine torgefährlichen Boxbesetzung, mit gefährlichen Standards – eben alles, was zu den Stärken von Vichttal gehört.“ Trotzdem ist die Ausgangslage für Frechen klar: Gegen den Tabellenletzten zählt nur ein Sieg – besonders, da mit Merten und Königsdorf sowie Wegberg-Beeck und Hürth direkte Konkurrenten aufeinandertreffen. Özbay: "Schielen nach Siegen auf die Tabelle" „Wir schielen gerne nach Siegen auf die Tabelle. Ich glaube, da ist jeder Trainer und Spieler ziemlich gleich. Das heißt am Sonntagabend, wenn wir unseren Heimdreier holen, den wir unbedingt holen wollen, dann können wir auf die Tabelle gucken. Davor ist es irrelevant, was die kommenden Gegner machen“, sagt Özbay. Sorgen bereitet ihm allerdings die Personallage. Özbay muss auf eine Vielzahl von Leistungsträgern verzichten, besonders die Innenverteidigung ist betroffen: „Wir gucken, dass wir 13 fitte Feldspieler an den Start bringen können am Sonntag. Ansonsten sieht es so aus, als ob der Kader von der U23 aufgefüllt werden müsste.“ Verletzt sind Enno Lang, Miran Agirbas, Ervin Cindrak, Kai Vranken und Mats Vogel. Leon Pingen fehlt gesperrt. Alexander Mademann und Ismael Maloko sind angeschlagen. Trotz der Ausfälle gibt sich Özbay zuversichtlich: „Es geht um unsere Stärken, die wir auf den Platz bringen müssen, um die Schwächen des Gegners ausfindig zu machen. Da gibt es natürlich welche – sonst würden sie nicht tiefer in der Tabelle stehen.“

So., 30.03.2025, 15:15 Uhr SpVg Frechen 20 Frechen VfL Vichttal VfL Vichttal 15:15 PUSH

------------------------------ Porz will weiterfliegen – SV 09 erwartet intensives Auswärtsspiel