Merten feiert Vizemeisterschaft mit einem Offensivfeuerwerk

Mit 60 Punkten aus 30 Spielen und einem Torverhältnis von plus 32 verabschiedet sich der SSV Merten in die Sommerpause – mit dem Wissen, dass dieses Team als Aufsteiger eine Liga aufgemischt hat, die vielen als zu groß erschien. Kilic abschließend: „Auf diese Leistung lässt sich aufbauen und wir wollen natürlich an den Leistungen anknüpfen und gehen jetzt in die wohlverdiente Sommerpause.“