Merten erneut in der Nachspielzeit: "Gefühlt eine Niederlage"

Vor 200 Zuschauern am Jean-Löring-Sportpark entwickelte sich ein intensives Mittelrheinliga-Duell zwischen der U23 von Fortuna Köln und dem SSV Merten. Am Ende stand ein 2:2, das die Gastgeber als gefühlte Niederlage einordneten, während die Gäste von einem späten Erfolgserlebnis sprachen.

Die Fortuna legte stark los: Gjorgji Antoski traf in der 20. Minute per Foulelfmeter, Amin Ayoola erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (39.). Alles sprach zu diesem Zeitpunkt für die Mannschaft von Iraklis Metaxas. Doch Merten bewies einmal mehr Comeback-Qualitäten. In der Vorwoche hatten sie spät gegen Hohkeppel gewonnen, diesmal fiel der Ausgleich erneut in der Nachspielzeit.

Zunächst scheiterte Abdenbi Oubelkhiri in der 84. Minute mit einem Foulelfmeter an Fortuna-Keeper Lennart Stollenwerk, verwandelte aber den Nachschuss zum Anschluss. In der 90.+3 Minute traf Rikiya Ohashi zum 2:2-Endstand.

Fortuna-Teammanager Stefan Kleefisch haderte mit dem Ausgang: „Das 2:2 fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir hatten mehrere gute Chancen zu einem dritten, vierten und fünften Tor. Über die 90 Minuten waren wir fußballerisch besser gegen Merten in Bestbesetzung. Unsere Jungs haben auch den kurzfristigen Ausfall von Mario Weber und Narius Mofa bestens weggesteckt und erneut ein Top-Team der Liga maximal gefordert.“

SSV-Trainer Bünyamin Kilic sah seine Mannschaft hingegen für die Moral belohnt: „Wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gestartet. Die ersten zehn Minuten hatten wir auch alles im Griff. Sehr gute Vorstöße über linke Seite und rechte Seite, inklusive zwei, drei guten Aktionen. Und dann haben wir im Moment schon die ganze Zeit kein Glück, was Pfostentreffer anbelangt.“

Zur Phase vor der Pause sagte er: „Fortuna holt einen Elfmeter raus, gehen damit auch nicht unverdient in Führung. Sehr ärgerlich war das 0:2, weil es der zweite Torwartfehler war. Wurmt uns extrem, aber dafür hat der Luke Schäfer dann zwei oder drei sehr gute in der zweiten Halbzeit gehalten.“

Kilic: "Haben nicht aufgegeben"

Kilic lobte den Glauben seines Teams an die Wende: „Wir haben wirklich daran geglaubt und das muss ich den Jungs dann auch wirklich gut heißen. Gegen Hohkeppel war es ähnlich. Wir haben nicht aufgegeben, der Elfmeter war ein bisschen der Dosenöffner. Und dann war es natürlich Hektik und Chaos pur und dann muss ich auch Hut davor ziehen, bei so einer sehr guten Truppe noch das 2:2 zu machen.“

Insgesamt sprach der Mertener Trainer von einem Punktgewinn: „Für Fortuna sieht es vielleicht anders aus nach dem 2:0. Da musst du dieses Spiel über die Zeit bringen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man unsere Chancen dann auch noch sieht, haben wir uns den Punkt dann redlich verdient, weil wir wirklich dran geglaubt haben.“

Merten bestätigte damit seine Qualität, in der Schlussphase noch zuzulegen. Für die Fortuna dagegen war es ein bitterer Ausgang nach klarer Führung.