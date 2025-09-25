Merten empfängt 1. FC Düren – Kilic fordert Reaktion nach Pokalfrust

Der SSV Merten will im Heimspiel gegen den 1. FC Düren Wiedergutmachung betreiben. Nach dem 3:4-Pokalaus gegen den Landesligisten SC Borussia Lindenthal-Hohenlind und der Enttäuschung unter der Woche richtet sich der Blick wieder auf den Ligaalltag. Mit sieben Punkten aus vier Spielen ist der SSV aktuell Fünfter, während Düren mit sechs Zählern auf Schlagdistanz liegt.

Merten ist bislang zu Hause eine Macht, gewann beide Heimspiele. Düren hingegen tat sich in der Fremde schwer und wartet nach zwei Auswärtsspielen noch auf den ersten Punkt auf fremden Plätzen.

SSV-Trainer Bünyamin Kilic machte nach dem Pokal-Aus keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: „Es ist schwer, sich nach der Enttäuschung auf den 1. FC Düren zu konzentrieren. Einige Spieler haben die Erwartungen nicht erfüllt. Wir haben die Harmonie in der ersten Elf nicht so gefunden, wie wir uns das vorstellen.“

Kilic sparte nicht mit Kritik und machte auch das Defensivverhalten verantwortlich: „Wenn der Gegner viermal aufs Tor schießt und viermal trifft, dann stimmen diverse Dinge nicht. Da müssen sich einige Spieler warm anziehen.“ Gleichzeitig stellte er klar, dass jeder Einzelne gebraucht wird: „Da wir den einen oder anderen angeschlagen Spieler haben, sind alle gerade wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass jeder an seine Leistungsgrenze geht.“ Trotz der Kritik zeigte er sich optimistisch: „Ich bin mir sicher, dass wir am Samstag im Heimspiel wieder eine Elf finden werden, die harmoniert.“

Lausberg: "Macht Spaß, dem SSV zuzuschauen"

Beim Gegner aus Düren war die Woche ruhiger. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Hennef nutzte der FCD die Pokalpause für eine konzentrierte Vorbereitung. Trainer Luca Lausberg geht mit Respekt, aber auch mit Zuversicht ins Auswärtsspiel: „Der SSV hat eine tolle Mannschaft, einen guten Mix aus robusten und kreativen Spielern. Sie bringen ganz viel Leidenschaft auf den Platz und werden sicherlich um die oberen Plätze mitspielen. Es macht Spaß, dem SSV zuzuschauen.“ Für seine eigene Mannschaft fordert er einen mutigen Auftritt: „Wir möchten nach zwei Auswärtspleiten nun endlich auch auf fremdem Platz punkten und werden alles investieren, um es Merten so schwer wie möglich zu machen.“ Personell gibt es bei Düren keine Änderungen im Vergleich zu Hennef-Spiel.