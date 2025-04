Merten bleibt oben dran: "Das ist für einen Aufsteiger Weltklasse"

Schon nach 26 Minuten führten die Gäste mit 4:0 – eine Demonstration der Offensivkraft. „Wir wussten, welche Stärken uns erwarten, und haben uns auf die Zweikampfgewinne fokussiert“, erklärte Kilic. „Wir haben ihre Stärken rausgenommen und unsere in den Vordergrund gestellt.“

Die Tore fielen in regelmäßigen Abständen: Erst schickte Samir Malaab mit einem feinen Zuspiel Pascal Köpp auf die Reise (3.), dann setzte Bilal El Morabiti zu einem Solo an, scheiterte erst am Torwart, doch Gaspard Fehlinger staubte zum 2:0 ab (14.). Nur fünf Minuten später folgte der Aufreger: Abdenbi Oubelkhiri hob den Ball aus über 40 Metern über den weit vor dem Tor postierten Keeper hinweg – ein Traumtor zum 3:0. Und als hätte das nicht gereicht, schnürte Oubelkhiri in der 26. Minute mit einem wuchtigen Volley unter die Latte seinen Doppelpack.

Kilic: "Ein Wahnsinnstor"

„Das 3:0 war der Wahnsinn. Aus 45 Metern – ohne dass der Ball aufkommt“, staunte Kilic. „Und das 4:0 – Annahme mit der Brust, vorgelegt, dann unter die Latte – ein Wahnsinnstor.“ Nach dem furiosen Start schaltete Merten angesichts der sommerlichen Temperaturen spürbar zurück. „Wir wollten auch nicht mehr viel riskieren“, sagte Kilic. „Hätten aber eigentlich noch das 5:0 und 6:0 machen müssen.“

"Das kotzt mich einfach an"

In der 74. Minute gelang den Gastgebern zumindest der Ehrentreffer – per Handelfmeter. Ein Pfiff, der den Mertener Trainer verärgert zurückließ: „Das ist ein Witz vom Schiedsrichter, vor allem vom Linienrichter. Cicek berührt den Ball an der Hand, ja – aber das war eineinhalb Meter außerhalb des Strafraums. Irgendwann reicht es auch.“ Der Ärger über die Unparteiischen sitzt tief: „Jede Woche gibt es irgendeine Fehlentscheidung – gelb-rote Karten, Elfmeter, Handspiele, alles nicht berechtigt. Das kotzt mich einfach an.“

Doch trotz des Ärgers über das Gegentor überwiegt die Freude. Der SSV Merten steht nach 20 Spielen mit 40 Punkten auf Platz zwei – acht Zähler hinter dem Bonner SC. „Wir stehen mit einem Punkteschnitt von 2,0 überragend da“, bilanzierte Kilic. „Das ist für einen Aufsteiger Weltklasse. Wir sind unfassbar stolz auf die Jungs, die ziehen alle super mit. Und wir freuen uns auf die nächsten Wochen.“