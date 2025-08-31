Mert Özkaya glänzt bei Wormatia-Sieg

Idar-Oberstein. Kurz nachdem die Gastgeber des SC Idar-Oberstein ihre erste große Chance des Spiels vergeben hatten, traf der bis dahin überlegene VfR Wormatia Worms in Person von Mert Özkaya zur Führung. Auch in der Folge hatten die Gäste aus der Nibelungenstadt das Spiel größtenteils unter Kontrolle und konnten drei Tage vor dem erneuten Aufeinandertreffen (Verbandspokal, Vierte Runde, Mittwoch, 19 Uhr) im Hans Dieter Krieger-Stadion einen schlussendlich souveränen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg feiern.

Zum Wormser Matchwinner mauserte sich ein Spieler, der schon in der Vorbereitung und in den ersten Saisonwochen zu den stärksten Wormaten gehörte: Spielmacher Mert Özkaya. Nach 34 Minuten nutzte der 23-Jährige seinen Freiraum zwischen den gegnerischen Abwehrketten und schlenzte den Ball via Innenpfosten herrlich ins Tor. Im zweiten Durchgang setzte er nach dann 57 Minuten SC-Torwart Michel Schmitt entscheidend unter Druck, blockte dessen Schuss und schob den Ball aus spitzem Winkel von außerhalb des Strafraums zur 2:0-Führung über die Torlinie. Ein sehenswerter Treffer, der wohl nicht nur seinem Coach an der Seitenlinie gefallen haben dürfte. „Das war eine sensationelle Einzelleistung“, lobte Wormatia-Trainer Anouar Ddaou die Nummer 10 der Wormser anschließend für diesen besonderen Abschluss.

Der erste „Schönheitsfehler“ an einem ansonsten perfekten Wormser Nachmittag: Weitere Chancen ließen Mert Özkaya und Co leichtfertig liegen. Stürmer Niklas Meyer scheiterte am Pfosten (49., der Ball war in der Szene aber wohl schon hinter der Torlinie), bei einer Dreifach-Chance klärten die Gastgeber innerhalb weniger Augenblicke mehrfach vor der Linie (53.), erneut der Pfosten (Noah Maier, 82.), das Außennetz (Nico Jäger) und Maier völlig frei vor dem Tor (86.) – außer Mert Özkaya trug sich kein VfRler in die Torschützenliste ein. „Wir hätten höher gewinnen müssen”, sagte Ddaou und nannte die Chancenverwertung seiner Mannschaft „fahrlässig”.

Ein zweiter kleiner Wermutstropfen: Nach 65 Minuten witterten die Hausherren nochmal ihre Chance. Wormatia-Mittelfeldspieler Laurenz Graf war der Ball versprungen, sodass sich der Wormate im Anschluss nur mit einem taktischen Foul zu helfen wusste, seine zweite Gelbe Karte sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog (Sperre im nächsten Heimspiel gegen den SV Auersmacher). Doch auch in Unterzahl die Wormser hatten weiter „alles im Griff” und die meisten ihrer Hochkaräter gar in der Schlussphase.

Außerdem konnten sie sich bei den wenigen guten Möglichkeiten der Hausherren auf ihren Schlussmann Tobias Edinger verlassen. Egal ob „rausstürzend” im Eins-gegen-Eins (49.), blitzschnell am Boden bei einem verdeckten Schuss (61.) oder nach einem Aussetzer seiner Vorderleute (71.) – der Torwart war, als er gebraucht wurde, zur Stelle. Und einmal geschlagen, rettete der Pfosten die Wormser (73.). „Tobi hatte einen super Tag”, berichtete Ddaou, wollte aber weder ihn noch Mert Özkaya besonders hervorheben. „Das war eine gute Mannschaftsleistung.”





