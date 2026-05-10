Mert „Aluminator“ Özdemir vom Punkt eine Bank

– Foto: Thomas Nast

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“ hallte es lautstark nach Schlusspfiff durch das weite Rund im Eybacher Tal. Die Kicker des stark abstiegsbedrohten Tabellen-13. der Fußball-Landesliga Staffel 2, dem Sport-Club Geislingen (26 Punkte /Bilanz: 7-5-13), hatten gerade vor 275 Zuschauern im Stadion Eybacher Tal das prestigeträchtige und richtungsweisende Nachbarschaftsduell gegen den Zweitplatzierten der Rückrunden-Tabelle, den TSV Bad Boll (45/14-3-8), mit 1:0 zu ihren Gunsten entschieden und damit für einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gesorgt.

Die Kicker aus dem Erlengarten hingegen verharren nach ihrer fünften Saisonniederlage auf fremdem Platz und der neunten Pleite insgesamt auf Rang vier des Tableaus und verpassten es zugleich mit dem Spitzenduo TSV Ehningen und TSV Bernhausen (je 48 Zähler) nach Punkten gleichzuziehen.

Mit dem fünften Saisonsieg auf heimischem Grün und dem achten Erfolg insgesamt stellten die Hausherren den Anschluss ans untere Mittelfeld her und sind seit nunmehr neun Partien in Folge vor heimischer Kulisse (19 Punkte/ Heim-Serie: 5-4-0) ungeschlagen.

Schwarz-Weiße stellen die Weichen frühzeitig auf Sieg

Für das erste Highlight der Begegnung sorgten die Hausherren nach nur neun Minuten: Da hatte Geislingens Pascal Volk perfekt für seinen Teamkameraden Mert Özdemir durchgesteckt, der die Kugel jedoch aus 18 Metern und halbrechter Position über das Gehäuse jagte.

Nur 180 Sekunden später hatte Bad Bolls Verteidiger Mateo Erceg seinen Kontrahenten Patrick Niederberger im Strafraum der Rot-Schwarzen zu Fall gebracht. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Özdemir eiskalt, indem er die Murmel mit Mach drei in die Maschen pfefferte, dass selbst die Chilischoten im Gewürzregal vor Freude tanzten, und damit den späteren 1:0-Endstand (12.) markierte.

In der 17. Minute ließ es Geislingens Offensivgewalt Marcel Mädel krachen, aber sein Strahl aus 20 Metern donnerte über den Querbalken.

Mit einem wohltemperierten Pass in die Schnittstelle setzte SCG-Kicker Özdemir nur zwei Minuten später seinen Mannschaftskollegen Marvin Mayer perfekt in Szene, der das Leder jedoch von der rechten Strafraumkante aus am langen Pfosten vorbeijagte (19.).

Liga-Dino erwacht aus Dornröschenschlaf

In der 27. Minute packte Bad Bolls Capitano Baran Ates den Teilchenbeschleuniger aus, aber sein Big Bang aus 18 Metern und halbrechter Position wolowitzte zur Verwunderung von Sheldon Cooper und Leonard Hofstadter mit Lichtgeschwindigkeit über das Gestänge.

TSV-Keeper hält Kicker aus dem Erlengarten im Spiel

Nur drei Zeigerumdrehungen später hatte SCG-Kicker Sven Sönmez den zweiten Treffer des Tages auf dem Fuß, aber Bad Bolls Keeper Lucca Telles-Villalobos entschärfte das Geschoss aus zwölf Metern und halblinker Position mit einer broadway-reifen Glanzparade (30.).

In der 33. Minute tanzte sich Geislingens Özdemir von halbrechts in den Sechzehner der Gäste, wackelte sich gekonnt durch den rot-schwarzen Defensivverbund, aber seine Rakete aus zehn Metern wurde erneut von Bad Bolls Schlussmann und Fels in der Brandung Telles-Villalobos mit einem Weltklasse-Reflex kaltgestellt.

Aluminium-Festival im Eybacher Tal

Mit einem scharfen Eckball von links in den TSV-Strafraum bediente nur 120 Sekunden später Özdemir seinen am kurzen Pfosten lauernden Mitspieler Marco Roschmann, der das Ding mit einem Kopfball aus fünf Metern ans Aluminium nagelte (35.).

In der 43. Minute packte Geislingens Mittelfeldmotor Volk das Überbrückungskabel aus, aber seine Starthilfe aus zwölf Metern und halblinker Position elektrisierte nur den kurzen Pfosten.

Mit einer perfekt getretenen Hereingabe von links in den Hoheitsbereich der TSV-Kicker bediente nur 180 Sekunden nach Wiederbeginn SCG-Kicker Roschmann seinen am ersten Pfosten positionierten Teamkollegen und Geislingens Aluminator Özdemir, der das Leder jedoch aus kurzer Distanz erneut an den Pfosten hämmerte (48.).

Sauter-Mania sichert ersehnten Derby-Dreier

In der 63. Minute legte Bad Bolls Tornado Ates perfekt für seinen Mannschaftskameraden Noah Ascherl quer. Der zog vom Zentrum in die Box, aber seine Wuchtbrumme aus 14 Metern wurde von Geislingens Torhüter Rocco Sauter mit einer Monsterparade entschärft und aus der Gefahrenzone befördert.

Nur fünf Zeigerumdrehungen später ließ SCG-Kicker Volk im Mittelfeld die Funken sprühen, tankte sich – explodierender Spritpreise zum Trotz- gekonnt durch das Zentrum, drang in den Sechzehner der Rot-Schwarzen ein und legte für seinen mitgelaufenen Sturmpartner Florijan Ahmeti quer, der die Kugel jedoch aus acht Metern über das Tor feuerte und auf Mars-Mission schickte. (68.).

Torhüter-Gala elektrisiert das Publikum

In der 72. Minute zog Bad Bolls Flügelflitzer Felix Strodel von der linken Außenbahn in den Sechzehner der Gastgeber, wedelte sich elegant durch die schwarz-weiße Hintermannschaft wie einst Alberto Tomba la Bomba durch den olympischen Slalomlauf und legte für seinen im Zentrum heraneilenden Mitspieler Fabio Malerba quer. Der packte die Wumme aus, aber Geislingens Torspieler Sauter entschärfte das Geschoss erneut mit einer Weltklasse-Parade und lenkte das Spielgerät mit den Fingerspitzen über den Querbalken.

Mit einem wohltemperierten Pass in die Tiefe schickte SCG-Kicker Sönmez seinen Teamkameraden Ahmeti auf Reisen. Der zog in die Box, aber seine Fackel aus 14 Metern und halblinker Position wurde von Bad Bolls Brandschutzbeauftragten Telles-Villalobos mit einer Bilderbuch-Parade gelöscht und zum Konservieren in Eiswasser getaucht (84.).

In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte Geislingens Edeljoker Lukas Ziegler seinen vierten Saisontreffer auf dem Schlappen, aber sein Schuss aus sechs Metern und halblinker Position polierte nur den zweiten Außenpfosten wie Frau Häberle den Parkettboden bei der Kehrwoche (90.+2).