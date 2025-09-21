Merseburg gewinnt furios, kein Sieger im Derby, Fortuna an der Spitze

Nach der ersten Niederlage der Saison am Dienstagabend beim SC Bernburg (1:4) ist der SV Blau-Weiß Zorbau am Freitagabend in die Erfolgsspur zurückgekehrt - allerdings denkbar spät. Mit einem Doppelpack in den Schlussminuten führte Niklas Neuhaus die Zorbauer zum 2:1-Auswärtssieg bei der SG Rot-Weiß Thalheim.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge hat sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen zurückgearbeitet. Trotz zwischenzeitlich verspielter 2:0-Führung jubelte die Mannschaft von Peer Rosemeier am Sonnabend über einen 3:2-Erfolg beim Aufsteiger SV Eintracht Emseloh. Georg Böhme traf in der letzten Minute der regulären Spielzeit zum Sieg.

Im Heimspiel gegen den VfB Sangerhausen hat der BSV Halle-Ammendorf am Freitag für klare Verhältnisse gesorgt. Angeführt von den Doppelpackern Dominic Winkler und Laurenz Hoffmann führten die Ammendorfer schon nach 45 Minuten mit 4:0. Während der BSV mit neun Zählern oben dran bleibt, ist der VfB nach dem fünften Spieltag das Schlusslicht.

Ebenfalls nach zwei Niederlagen in Folge jubelte der SSC Weißenfels in der Ferne. Im weitesten Auswärtsspiel der Saison setzte sich der Saalesportclub nach 250 Kilometern Anreise mit 3:1 beim SSV Havelwinkel Warnau durch. Dabei schnürte Carlo Purrucker einen Doppelpack für die Gäste aus dem Burgenlandkreis.

Keinen Sieger gab es am Sonnabend im Duell zwischen dem SV Dessau 05 und dem SV Blau-Weiß Dölau. Nachdem beide Seiten im Spielverlauf einmal in Führung gelegen hatten, gab es beim 2:2-Unentschieden am Ende eine Punkteteilung.

Nach dem Saisonstart mit wechselhaften Ergebnissen hat es der VfB Merseburg am Sonntag krachen lassen. Im Heimspiel gegen den SV Westerhausen siegte das Team von Miran Özkan furios mit 6:0. Angeführt von Doppelpacker Danny Wagner lagen die Merseburger schon zur Pause mit 4:0 in Front und fuhren am Ende ihren dritten Saisonsieg ein.

Sechs Treffer, aber keinen Sieger gab es am Sonntag im Börde-Derby zwischen dem FSV Barleben und dem Haldensleber SC. Vor mageren 169 Zuschauern traf Pascal Thieke schon im ersten Durchgang dreifach für den HSC. Doch dank Doppelpacker Patrick Hauer und Steve Röhl sicherte sich der FSV Barleben noch einen Zähler - den ersten der Saison. Durch diesen haben die Barleber die Rote Laterne vorerst abgegeben.

Mit dem 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat der SV Fortuna Magdeburg am Mittwochabend die Tabellenführung erobert. Und diese hat die Mannschaft von Dirk Hannemann am Sonntag verteidigt. Im Heimspiel gegen den SC Bernburg - der zuvor mit dem SV Blau-Weiß Zorbau schon einmal den Tabellenführer geschlagen hatte - gewannen die Fortunen nach Treffern von Drilon und Albert Halilaj sowie Nils Lange mit 3:1.

