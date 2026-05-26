Merlin Sinanovic wartet bein Hannover 96 auf den Durchbruch

Der 20-jährige Stürmer hatte beim ETV eine herausragende Hinrunde gespielt und trotz seines Winterwechsels die Saison als bester Torschütze der Eimsbütteler abgeschlossen. 22 Treffer in 19 Oberliga-Spielen standen für ihn zu Buche - eine Quote, die zwangsläufig Aufmerksamkeit weckte. In Hannover ist der Knoten bislang aber nicht geplatzt: In elf Regionalliga-Einsätzen blieb Sinanovic ohne Treffer, häufig kam er nur kurz zum Einsatz, dreimal blieb er ganz ohne Spielminuten. Der Schritt war groß - aber nicht neu Dass Sinanovic in der Regionalliga grundsätzlich bestehen kann, hatte er vor seiner ETV-Zeit bereits angedeutet. In der Saison 2024/25 kam er für den SV Todesfelde 22-mal in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Der Sprung nach Hannover war also kein kompletter Wechsel ins Unbekannte, dennoch veränderte sich die Situation deutlich.

Bei Hannover 96 II ging es nicht mehr um die Rolle des klaren Oberliga-Torjägers, sondern um Konkurrenzkampf, Anpassung, kurze Einsatzfenster und den Versuch, sich in einem neuen Umfeld zu behaupten. Gerade für einen Stürmer ist das schwierig: Wer selten von Beginn an spielt und oft nur wenige Minuten bekommt, braucht entweder schnelle Erfolgserlebnisse oder viel Geduld. Sinanovic hatte Letzteres in der Rückrunde nötig. Die Tore, die ihm beim ETV so selbstverständlich gelangen, blieben bei 96 zunächst aus. Daraus jetzt ein grundsätzliches Urteil abzuleiten, wäre aber zu früh. Vielmehr wird die Sommerpause entscheidend, um in Hannover anzukommen, körperlich und taktisch nachzulegen und in der Vorbereitung neu anzugreifen.