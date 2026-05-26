Merlin Sinanovic wartet bein Hannover 96 auf den Durchbruch

Der 20-jährige Stürmer hatte beim ETV eine herausragende Hinrunde gespielt und trotz seines Winterwechsels die Saison als bester Torschütze der Eimsbütteler abgeschlossen. 22 Treffer in 19 Oberliga-Spielen standen für ihn zu Buche - eine Quote, die zwangsläufig Aufmerksamkeit weckte. In Hannover ist der Knoten bislang aber nicht geplatzt: In elf Regionalliga-Einsätzen blieb Sinanovic ohne Treffer, häufig kam er nur kurz zum Einsatz, dreimal blieb er ganz ohne Spielminuten.
Der Schritt war groß - aber nicht neu
Dass Sinanovic in der Regionalliga grundsätzlich bestehen kann, hatte er vor seiner ETV-Zeit bereits angedeutet. In der Saison 2024/25 kam er für den SV Todesfelde 22-mal in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Der Sprung nach Hannover war also kein kompletter Wechsel ins Unbekannte, dennoch veränderte sich die Situation deutlich.
Bei Hannover 96 II ging es nicht mehr um die Rolle des klaren Oberliga-Torjägers, sondern um Konkurrenzkampf, Anpassung, kurze Einsatzfenster und den Versuch, sich in einem neuen Umfeld zu behaupten. Gerade für einen Stürmer ist das schwierig: Wer selten von Beginn an spielt und oft nur wenige Minuten bekommt, braucht entweder schnelle Erfolgserlebnisse oder viel Geduld.
Sinanovic hatte Letzteres in der Rückrunde nötig. Die Tore, die ihm beim ETV so selbstverständlich gelangen, blieben bei 96 zunächst aus. Daraus jetzt ein grundsätzliches Urteil abzuleiten, wäre aber zu früh. Vielmehr wird die Sommerpause entscheidend, um in Hannover anzukommen, körperlich und taktisch nachzulegen und in der Vorbereitung neu anzugreifen.
ETV kompensiert den Abgang erstaunlich stark
Bemerkenswert ist auch die Entwicklung seines Ex-Vereins. Als Sinanovic im Winter ging, verlor der ETV seinen besten Torschützen - und dennoch spielte die Mannschaft eine starke Rückrunde. Eimsbüttel hielt das Niveau, gewann das enge Rennen in der Oberliga Hamburg und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord.
Das sagt viel über die Struktur des Teams aus. Der ETV war nicht allein von Sinanovics Toren abhängig, auch wenn seine Hinrunde außergewöhnlich war. Nach seinem Abgang verteilte sich die Verantwortung auf mehrere Schultern, die Mannschaft blieb stabil und erreichte ihr großes Ziel. Dass der frühere Topstürmer trotz Winterwechsel am Ende noch bester ETV-Schütze blieb, unterstreicht allerdings, wie stark seine erste Saisonhälfte wirklich war.
Sommerpause als Neustart
Für Sinanovic beginnt nun ein wichtiger Abschnitt. Seine erste Halbserie bei Hannover 96 II war keine einfache, aber sie kann ein Lernprozess gewesen sein. Er kennt die Regionalliga, er hat in Hamburg gezeigt, dass er Tore in Serie erzielen kann, und er ist jung genug, um sich in einem neuen Umfeld weiterzuentwickeln.
Die Aufgabe ist klar: Sommerpause nutzen, Vorbereitung mitnehmen, Vertrauen aufbauen und dann in der kommenden Saison voll angreifen. Der Wechsel nach Hannover war kein kleiner Schritt, sondern eine bewusste Entwicklungsentscheidung. Dass der Durchbruch nicht sofort kam, ändert nichts daran, dass Sinanovic mit seiner ETV-Hinrunde gezeigt hat, welches Potenzial in ihm steckt.
Für Hamburg bleibt seine Geschichte spannend. Scobel hat vorgemacht, wie schnell ein Weg aus der Oberliga in den Profifußball führen kann. Sinanovic ist noch nicht dort angekommen - aber seine nächste Chance beginnt mit der neuen Vorbereitung.