Merlin Schlosser macht den Anfang beim FC Wegberg-Beeck

Eigentlich war die Zeit von Merlin Schlosser beim FC Wegberg-Beeck nach nur einem halben Jahr auch schon wieder beendet. Denn der Defensivmann, der Anfang Februar 2024 kurz vor Transferschluss von Südwest-Regionalligist Hessen Kassel gekommen war, war von dort nur für ein halbes Jahr ausgeliehen. Die Leihe endete also im Juni 2024 – mit Beecks Abstieg aus der Regionalliga.
Doch dann kam es anders. Schlosser wollte nicht zurück nach Kassel, sondern beim FC bleiben – und nach einigem Hin und Her bekam er in Beeck dann auch tatsächlich einen neuen Vertrag, gehört seitdem zu den Führungsspielern. Ausgerechnet Schlosser, der also im Sommer 2024 eigentlich schon auf dem Absprung war, ist nun der erste Topspieler, der beim FC verlängert hat. Dazu gesellen sich Ersatzkeeper Tim Seidenfaden, der seit den Bambini das FC-Trikot trägt, und Torwarttrainer Dirk Meier, der im Sommer in seine fünfte Beecker Saison gehen wird.
„Ich bin froh, dass sich Merlin entschieden hat, mit uns den neuen Weg in der Mittelrheinliga zu gehen. Mit seinen über 90 Einsätzen in der Regional- und Mittelrheinliga wird er auch in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Baustein des Teams sein“, erklärt Beecks künftiger Trainer Danny Fäuster. In der laufenden Saison stand Schlosser in 19 der bislang 22 Ligaspiele in der Startelf.
Am Dienstagabend gab der Verein die Vertragsverlängerung bekannt – da war sie soeben auch erst erfolgt. Warum das dann auf einmal so schnell ging, erläutert Schlosser auf Nachfrage: „Für mich war schon länger klar, dass nur zwei Vereine für mich infrage kommen würden: Beeck und ein Klub vom Niederrhein. Der andere Verein hatte mir aber eine Deadline gestellt, die am Dienstag um 16 Uhr auslief. Da habe ich mich dann endgültig entschieden, in Beeck zu bleiben. Ich wollte einfach nicht noch bis Juni pokern und auf ein eventuell weiteres Angebot warten – zumal ich mich in Beeck so wohlfühle wie noch bei keinem anderen Verein.“ Folglich unterschrieb er noch vor dem Training den neuen Vertrag.
Dass er damit ein Wagnis eingeht, sei ihm klar. „Natürlich kann ich noch nicht wissen, mit was für einer Mannschaft wir in der nächsten Saison an den Start gehen. Doch ich hoffe, dass meine Verlängerung nun eine Signalwirkung auf andere hat.“ Die Frage drängt sich auf, wie denn seine Kollegen beim anschließenden Training auf seine Vorreiterrolle reagiert haben. „Da kamen natürlich auch einige sarkastische Kommentare wie ,Da lassen wir dich jetzt mal schön auflaufen und alleine stehen‘. Die waren natürlich nicht ernst gemeint. Auch ich mache ja gerne mal solche Witze“, sagt Schlosser, für den seine Verlängerung eine „Mischung aus Bauchgefühl und Herzensentscheidung“ ist. „Und natürlich ist mir auch klar, dass wir in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht mehr eine Mannschaft mit der Qualität wie die aktuelle haben werden. Ich möchte dann aber einfach noch mehr als bislang vorangehen – sowohl auf als auch neben dem Platz“, betont er.
Vom Beecker Waldstadion sei er übrigens auch schon vor seiner Zeit beim FC sehr angetan gewesen: „Meine erste Senioren-Spielzeit war die Saison 2021/22 bei der U23 Borussia Mönchengladbachs. Da haben wir in der Regionalliga im Oktober 2021 an einem Freitagabend in Beeck gespielt. Da waren richtig Zuschauer bei gutem Flutlicht, ich war beeindruckt. Zum Einsatz gekommen bin ich da aber leider nicht.“ Exakt 530 Zuschauer sahen damals den Beecker 1:0-Sieg durch ein frühes Tor von Jonathan Benteke – es war am zwölften Spieltag Beecks erster Saisonsieg. Entsprechend prächtig war die Stimmung im Waldstadion.
Seit November 2024 ist Schlosser zudem der Co-Trainer von Beecks U17. „Mit Coach Goran Kovacevic macht die Zusammenarbeit auch viel Spaß“, sagt er. Folge: Wenn die U17 samstags und nicht sonntags spielt, ist Schlosser jeden Tag in der Woche für den FC im Einsatz: Dienstag, Donnerstag und Freitag Training mit der ersten Mannschaft, Sonntag das Spiel. Und die U17 trainiert montags, mittwochs und freitags. „An Freitagen habe ich hier daher eine Doppelschicht“, sagt Schlosser, der im Fernstudium Sportmanagement studiert und im Dezember seinen Bachelor in der Tasche haben möchte. Dazu arbeitet er 20 Stunden in der Woche als Werkstudent in einer Mönchengladbacher Firma – im Stadtteil Bettrath wohnt Schlosser.
An diesem Freitag steht für ihn ein Spiel an, denn da kommt der 1. FC Düren zum Mittelrheinliga-Derby ins Waldstadion. Anstoß ist nicht wie sonst bei einem FC-Heimspiel an einem Freitagabend 20 Uhr, sondern schon um 19.30 Uhr.
„Wir wollen Düren unter Druck setzen und gewinnen – dann wäre das 2:2 von vergangenem Freitag bei der U23 Fortuna Kölns rückwirkend auch mehr wert“, sagt Beecks aktueller Coach Mark Zeh. Verzichten muss er weiterhin auf Kai Bösing, Marc Brasnic und Luca Bini, bei dem die MRT eine Teilentwarnung ergeben hat. „Gerissen ist nichts, nur etwas Flüssigkeit im Knie. Allzu lange sollte Luca also nicht mehr ausfallen“, sagt Zeh. Das Hinspiel gegen die Mannschaft von Dürens Noch-Coach Luca Lausberg, der im Sommer den Trainerstab an den Sportlichen Leiter Philipp Simon weiterreicht, endete 0:0. Beeck erzielte kurz vor Schluss zwar einen regulären Treffer durch Brasnic – doch das Schirigespann entschied fälschlicherweise auf Abseits.