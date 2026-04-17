Merlin Schlosser macht den Anfang beim FC Wegberg-Beeck

An diesem Freitag steht für ihn ein Spiel an, denn da kommt der 1. FC Düren zum Mittelrheinliga-Derby ins Waldstadion. Anstoß ist nicht wie sonst bei einem FC-Heimspiel an einem Freitagabend 20 Uhr, sondern schon um 19.30 Uhr.

„Wir wollen Düren unter Druck setzen und gewinnen – dann wäre das 2:2 von vergangenem Freitag bei der U23 Fortuna Kölns rückwirkend auch mehr wert“, sagt Beecks aktueller Coach Mark Zeh. Verzichten muss er weiterhin auf Kai Bösing, Marc Brasnic und Luca Bini, bei dem die MRT eine Teilentwarnung ergeben hat. „Gerissen ist nichts, nur etwas Flüssigkeit im Knie. Allzu lange sollte Luca also nicht mehr ausfallen“, sagt Zeh. Das Hinspiel gegen die Mannschaft von Dürens Noch-Coach Luca Lausberg, der im Sommer den Trainerstab an den Sportlichen Leiter Philipp Simon weiterreicht, endete 0:0. Beeck erzielte kurz vor Schluss zwar einen regulären Treffer durch Brasnic – doch das Schirigespann entschied fälschlicherweise auf Abseits.