Merler Damen mit einer Glanzleistung zum Sieg!

Am gestrigen Spieltag empfing man zum letzten Heimspiel der Hinrunde die Damen aus Deutz. Mit Blick auf die Tabellensituation war klar, dass Deutz bisher eine gute Saison hinlegte und nicht zu unterschätzen ist. Mit knappen drei Punkten bei einem Spiel mehr lagen sie unmittelbar vor den Merler Mädels auf Platz Vier der Tabelle. Selbst belegte man den sechsten Platz und hatte den Anschluss ans obere Tabellendrittel noch offen gehalten. Nach dem Torfestival letzte Woche in Brauweiler hatten die Merlerinnen viel Selbstbewusstsein getankt und haben sich für das Spiel gegen Deutz richtig viel vorgenommen. Schon unter der Woche merkte man, dass die Mädels ihre Mankos verbesserten wollten und sich auf das Spiel gegen Deutz gefreut haben.

Daher war die Marschrichtung schon lange klar. Vollgas, Konzentration und die drei Punkte zu Hause lassen.

So begannen die Merlerinnen nach Anpfiff auch. Man merkte den Mädels die Spielfreude an. Der Ball lief sehr gut und schnell durch die eigenen Reihen, teils sogar per one touch. Durch ein paar sehr kleine taktische Veränderungen kam man auch sehr schnell vors gegnerische Tor und kreierte Torchancen. Auch Anna-Lena hatte sich für das Spiel sehr viel vor genommen und so dauert es auch nicht lange, als bereits in der fünften Spielminute Anni Schmitz den Ball hinter die Kette chippte, Anna diesen erlaufen konnte und locker an der Torhüterin zum 1:0 einnetzen konnte.

Allen war bewusst, dass man weiter aufpassen musste den Deutz war definitiv nicht schlechter. Sie versuchten alles mögliche, vor allem über die Außenbahnen durchzubrechen, aber den den Rot-Weißen gelang an diesem Tag einfach alles und die Angriffe wurden konsequent verteidigt. Die Einstellung sorgte dafür, das nahezu jeder Ball bei den Merlerinnen landete, denn diese waren immer einen Schritt schneller als die Gegnerinnen. So zappelte in der 17 Minute erneut der Ball im Netz und wieder war es Anna-Lena. 2:0!

Man muss ehrlich sagen, dass man mit der frühen 2:0 Führung nicht gerechnet hat und nach wie vor extrem Wachsein sein musste. So passierte es in der 25 Minute, dass die Deutzer den Ball nach einem Freistoß hinter die Kette bringen konnten und aus dem gewussel zum Anschlusstreffer kamen, nur noch 2:1. Die Devise war nun, dass noch konsequenter verteidigt werden müsse und auch offensiv weiter nachgelegt werden müsse. So stand man dann hinten sehr sicher, kombinierte sich sehenswert durch die deutzer Mannschaft und drängte auf das 3:1. Folgerichtig passierte dies dann auch, denn in Minute 38 und in Minute 41 fielen zwei weitere Tore und mal wieder war es Anna-Lena. Mit diesem Ergebnis ging man in die Halbzeit.

Zu diesem Zeitpunkt war es absolut verdient!