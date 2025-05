MerkurCUP: Steinkirchen und Kirchasch nicht zu bremsen - Geisling und Ottenhofen raus Tickets fürs Kreisfinale gelöst

Langengeisling – Ottenhofen 1:2 (0:1): Die erste große Chance bot sich Langengeisling in der 5. Minute als ein Spieler nach einer Ecke frei am zweiten Pfosten scheiterte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff aber gelang Aaron Chan mit einem unhaltbaren Schuss aus neun Metern ins lange Eck die Halbzeitführung für Ottenhofen. In der 16. Minute Großchance für Langengeisling: Nach gutem Angriff über links vergab der nächste Geislinger aus sieben Metern. Doch nur eine Minute später traf Matthis Vogel, der nach einer Ecke am schnellsten reagierte und mit dem Knie das längst verdiente Tor für die spielstärkeren Geislinger erzielte. Aber postwendend ging Ottenhofen durch Josua Schmidt wieder in Führung und rettete den knappen Sieg über die Zeit.

Steinkirchen – Langengeisling 1:0 (1:0): Denkbar unglücklich startete die Partie mit einem Eigentor für Langengeisling. Nach einem Angriff über rechts überwand ein Verteidiger seinen eigenen Torwart. Langengeisling hielt gegen den Favoriten gut dagegen, allerdings mangelte es an echten Torchancen. Steinkirchen siegte so nicht unverdient, war aber überraschend passiv.

Ottenhofen – Kirchasch 0:6 (0:3): Das Spiel war eine klare Angelegenheit. Lenny Lehmann ebnete dem KSC mit einem Doppelschlag den Weg ins Kreisfinale. In der vierten Minute setzt er sich rechts gut durch und erzielte aus neun Metern die Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte er nach einer Flanke von Elias Schäffler auf 2:0. In der achten Minute stand Schäffler im Anschluss an eine Ecke am langen Pfosten völlig frei und trug sich in die Torschützenliste ein, 0:3. Für Ottenhofen kam es immer schlimmer. In der 16. Minute war wieder nach einer Ecke Temesgen Dubale per Kopf zur Stelle, 0:4. Tom Wegmann erzielte aus dem Gewühl in der 17. Minute das Kirchascher 5:0. Mit einem Traumtor aus 15 Metern machte Wegmann in der Schlussminute das halbe Dutzend voll.