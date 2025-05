MerkurCUP: SpVgg Mauern zittert sich auf Platz zwei – SVA Palzing gewinnt alle drei Spiele souverän Mauern nutzt den Heimvorteil

Beide erreichten dann auch das Kreisfinale, aber die Mauerner Buben mussten für die Wiederholung des Erfolgs aus der letzten Saison lange zittern und hart arbeiten.

In der ersten Vorrunde hatten die Palzinger alles in Grund und Boden geschossen. So konnte es mit stärkeren Gegnern natürlich nicht weitergehen, aber die Palzinger gewannen alle Spiele. Dazu kassierte man nur ein einziges Gegentor. Wirklich eng war nur das Favoritenduelle, in dem Palzing mit 2:1 gegen Mauern gewann. Ben Brodatzki und Niklas Kufer trafen für die Grün-Weißen, Jakob Lösing für Mauern.