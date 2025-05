Sicherer Rückhalt: Beim 2:0 von Wartenberg gegen Isen konnte sich auch Keeper Mor Vertesaljai auszeichnen. – Foto: Dominik Findelsberger

MerkurCUP: Dorfen und Wartenberg kämpfen sich weiter - TSV Isen und FC Lengdorf haben das Nachsehen Knifflige Entscheidungen

Nur aufgrund der Zusatzpunkte hat sich Gastgeber TSV Dorfen im Heimturnier den Sieg in Gruppe 10 des Merkur CUP gesichert. Dorfen ist damit erneut für das Kreisfinale qualifiziert, auch Wartenberg ist weiter.

Dorfen – Lengdorf 6:1 (3:0): Richtig deutlich war es zwischen den Gastgebern und dem FC Lengdorf. Luis Schleibinger war nach schönem Querpass per Lupfer erfolgreich. Bela Gerlitsch konnte nach schönem Solo auf 2:0 erhöhen, Wassim Mhairich traf nach einem Steckpass von Schleibinger kurz vor der Pause zum 3:0. Talha Karakazik schloss einen Konter nach Querpass von Laurin Schaller zum 4:0 ab, und Hannes Tafelmeier krönte sein tolles Solo mit dem 5:0. Lengdorf gelang durch Andreas Menzinger noch Ergebniskosmetik. Das 6:1 erzielte Fynn Busch. Isen – Wartenberg 0:2 (0:1): Starker Auftakt auch für Wartenberg: In der neunten Minute erzielte Yuliyan Boev nach einem Solo an drei Gegenspielern vorbei das 1:0. In der zweiten Hälfte machte Arman Muhamedagic mit dem 2:0 alles klar.

Lengdorf – Isen 0:5 (0:1): Isen konnte nach der Niederlage zuvor nun im Derby früh durch Jonas Obermaier in Führung gehen, der eine Flanke von links einköpfte. Erst Korbinian Schmid erzielte in der 13. Minute mit einem Fernschuss ins rechte Eck das 2:0. Schließlich erhöhte Vincent Gipp mit einem Hammer ins rechte Eck eine Minute später auf 3:0. Valentin Hagl legte das 4:0 nach. Kurz vor dem Abpfiff machte Markus Glatz mit dem 5:0 alles klar. Wartenberg – Dorfen 2:1 (1:1): Im Spiel der beiden Gruppenfavoriten ging Wartenberg durch Raphael Löffler in der siebten Minute in Führung. Dorfen kämpfte sich zurück, und Tafelmeier konnte nach einem Pfostenkopfball von Gerlitsch den Abpraller verwerten. In der zweiten Halbzeit verwertete Boev einen Steilpass von Muhamedagic zum 2:1. Damit war Wartenberg bereits qualifiziert.