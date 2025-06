MerkurCUP: ASV und Weichs weiter Kreisfinale 2025 beim TSV 1865 Dachau

Die U11 des ASV Dachau gewann am Vatertag das Kreisfinale um den Merkur CUP in Dachau, aber Trainer Loskun Bagci hatte längst die große Trophäe im Blick, die es am Ende der Großveranstaltung gibt: „Wir wollen in das Finale nach Unterhaching und wollen diesen Pokal gewinnen.“

Als Erstmaßnahme haben die Vertreter des ASV Dachau schon einmal jeden Spieler mit dem Mega-Cup fotografiert. Der Trainer der Dachauer Siegermannschaft strotzte nur so vor Selbstbewusstsein: „Wo es Pokale zu gewinnen gibt, da ist der ASV Dachau.“ Nicht umsonst messe man sich regelmäßig mit den Nachwuchsmannschaften des FC Bayern oder des TSV 1860. „Wir wollen gegen die Besten der Besten spielen“, sagte Bagci. Im Kreisfinale habe man gezeigt, der Beste zu sein. Der ASV-Trainer dankte den anderen Vereinen für die fairen Spiele.