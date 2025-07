Merkur Cup: Welches Team aus dem Landkreis Freising löst das Ticket nach Unterhaching?

Drei Mannschaften aus dem Landkreis Freising haben die Chance, ins große Finale des Mercur Cup einzuziehen. Ein Team hat dabei eine Hammergruppe erwischt.

Eching - Ab jetzt gibt es nur noch Top-Top-Top-Gegner. Dieses Wochenende werden die vier Bezirksfinals im Merkur CUP gespielt, und bei jedem Turnier geht es um zwei Plätze für das große Finale in Unterhaching. Der TSV Eching ist am Samstag (ab 9.30 Uhr) Gastgeber eines Turniers.

Zu dem Heimturnier am Samstag (Einmarsch der Mannschaften ab 9.30 Uhr, Beginn der Spiele 10 Uhr) bekamen die Echinger die wohl härteste Vorrundengruppe aller vier Bezirksfinals zugelost: ASV Dachau, SV Heimstetten und TSV Zorneding. Mit Eching, Dachau und Heimstetten treffen sich drei Mannschaften, die vom Gefühl her zu den Top Acht im Wettbewerb gehören. Die direkten Duelle der Großen haben Endspiel-Charakter, und auch den vierten Club in dieser Gruppe, den TSV Zorneding, sollte niemand unterschätzen.

Positiv an der Todesgruppe ist, dass die beiden Halbfinalisten dann lösbare Aufgaben bekommen könnten, in denen die Tickets für den Uhlsport-Park Unterhaching ausgespielt werden. In der anderen Vorrundengruppe spielen in Eching der TSV Geiselbullach, FC Phönix München, SV Erpfting und BSG Taufkirchen.

„Die Vorfreude bei uns ist riesengroß“, sagt der Echinger Trainer Hendrik Anders. Über die extrem harte Gruppenauslosung jammert er mit keiner Silbe, „weil du irgendwann gegen jeden spielen musst. Die Gruppe wird verdammt schwer.“ Die Echinger Buben wissen aber um ihre Klasse. Personell gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen, aber grundsätzlich nimmt Anders den Druck von dem Team. Man habe den Merkur Cup im Kreis und den Sparkassen Cup gewonnen: „Die Jungs haben jetzt schon alles erreicht. Alles Weitere ist Zugabe.“

Palzing hat „Kracher in der Gruppe“

Für den Kreis-Zweiten SVA Palzing geht die Reise am Sonntag (Beginn 12.30 Uhr) nach Murnau, und der fußballverrückte Kultclub reist mit einem Bus an. Realistisch gesehen dürfte in der Vorrundengruppe Gastgeber TSV Murnau kaum zu schlagen sein. Weitere Gegner sind der SV Igling und der SV Aubing. Sollte Palzing das Halbfinale erreichen, wären FT Starnberg, ATSV Kirchseeon, SV Eberfing oder FC Puchheim potenzielle Gegner.